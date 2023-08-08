جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب مخدرات وأدوات حقن مجهري (صور)

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات وراكب مصري اخر حاول تهريب كمية من ادوات الحقن المجهري.

الحالة الاولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن استوقف أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إسلام غزالي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

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ضبط ٥ لفافات من البلاستيك بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر

قام وائل محمد امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف شريف محمد عيد مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٥ لفافات من البلاستيك بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن ١٤ جرام وكيس بداخله خمس قطع حلوي تحتوي على مادة THC المخدرة و٤ سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا و٦ "تانك" زجاجي بداخلهم نفس الزيت المخدر باجمالي ١٦ عبوة.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاوله تهريب مخدرات وادوات حقن مجهري

جمارك مطار القاهرة تضبط محاوله تهريب مخدرات وادوات حقن مجهري

ضبط كمية من ادوات الحقن المجهري

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانزو استوقف احمد عمر عجمي مأمور الجمرك احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد سيد واحمد مدحت فهمي مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب.

قام وائل امبابي بتكليف احمد مرسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر وجود كمية من ادوات الحقن المجهري، قامت لجنة مشكلة من احمد مرسي واحمد عبد الوهاب وفاطمة عبدة مآمير الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي، وقام أحمد علي مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من احمد مجاهد وعماد سيد حسين واحمد عبد العزيز واسماء ممدوح مآمير الجمرك تحت اشراف توني فكري مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٥٠ علبة بداخل كل علبة عشرين اداة حقن مجهري و٣ امبول و٤ قسطرة.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاوله تهريب مخدرات وادوات حقن مجهري

امر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.