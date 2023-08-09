الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط راكبين بحوزتهما 300 ألف قرص أدوية محظور تعاطيها بمطار القاهرة

ضبط تهريب 300 الف
ضبط تهريب 300 الف قرص دواء بمطار القاهرة، فيتو

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبين أفريقيين لتهريب كمية كبيرة من الأدوية التي تحذر وزارة صحة من تعاطيها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نجامينا، استوقف أحمد مدين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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جمارك مطار القاهرة

وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، قام محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من الادوية.


وكلفت أميرة طلبة مدير الجمرك، لجنة مكونه من علاء عبد الرحمن ومحمود فتحي وأحمد عادل ويوسف أحمد مأموري الجمرك، تحت إشراف إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 2000 علبة دوائية بكل علبة ١٠٠ قرص باجمالي 200 ألف قرص.

تهريب أقراص مخدرة

وتباعا استوقف أحمد مدين مأمور الجمرك، راكب اخر والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من ياسر بليغ مأمور الجمرك أحمد الشريف مأمورا الجمرك، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.


وكلف هاني أحمد ابو طالب مدير الحركة المشرف على الصالة، أحمد عادل مامور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كميات كبيرة من نفس الدواء في الحالة الأولي.

وقامت أميرة طلبة مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونه من محمود فتحي وعلاء عبد الرحمن وعادل أسامة ومريم عادل ونهلة حنفي مآمورا الجمرك، تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 1000 علبة دواء بكل علبة 100 قرص باجمالي 100 ألف قرص.


وأمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٧  لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

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