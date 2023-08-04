بسبب نوم السائق، قتلى ومصابون بسقوط حافلة تقل مهاجرين في واد بالمكسيك (فيديو)

حادث المكسيك، لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 22 آخرين عندما سقطت حافلة تقل مواطنين ومهاجرين في وادٍ بشمال شرق المكسيك، وفق ما أعلنت الحماية المدنية.

سقوط حافلة تقل مهاجرين في واد بالمكسيك

وقال مسؤولون حكوميون إن 18 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم حينما انحرفت حافلة ركاب عن طريق سريع لتسقط في واد في غرب المكسيك أمس الخميس، وأضافوا أن الركاب معظمهم من جنسيات أجنبية وأن بعضهم كان متجها إلى الحدود الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بين القتلى مواطنين من الهند ودول أفريقية.

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جنسيات الضحايا

وكانت الحافلة المتجهة إلى بلدة تيخوانا الحدودية في شمال البلاد تحمل 42 راكبا من بينهم مواطنون من الهند وجمهورية الدومنيكان ودول أفريقية.

Al menos 18 personas muertas por accidente de camión de pasajeros de Guadalajara a Tijuana a la altura de Tepic pic.twitter.com/UEyYCKr4tB — Leonardo Schwebel (@LeoSchwebel) August 3, 2023

القبض على سائق الشاحنة

وأعلنت حكومة ناياريت في بيان إنه تم القبض على سائق الحافلة إذ تشتبه السلطات في قيادته للحافلة بسرعة عالية في منحنى بالطريق.

وقال المسؤولون إنهم لا يزالون يعملون على تحديد هوية المتوفين بعد ظهر يوم الخميس.

وأوضح مسؤولون أن حافلة الركاب، التابعة لشركة إيليت، تحطمت بالقرب من برانكا بلانكا على الطريق السريع خارج مدينة تيبك عاصمة الولاية.

ولم ترد الشركة ولا مؤسسة الهجرة في المكسيك على طلب للتعليق.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن سبب الحادثة نوم السائق من الإرهاق.

وتمثل المكسيك بلد عبور لآلاف المهاجرين في طريقهم إلى الولايات المتحدة، حيث يسافر العديد من المهاجرين سرا، مختبئين داخل شاحنات في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون في رحلتهم لسوء معاملة من المهربين.