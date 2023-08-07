مصرع وفقدان 55 شخصا في غرق مركب للمهاجرين أمام سواحل تونس

سواحل تونس، لقى ما لا يقل عن أربعة مهاجرين حتفهم وفُقد 51 آخرين؛ بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية، وفقا لما نقلته "رويترز" عن مسئول قضائي قوله أمس الأحد.

وأضاف المسئول القضائي أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أمس الأحد تمكن وحدات الحرس الوطني البحري من انتشال عشرة جثث في الـ 48 ساعة الأخيرة بسواحل اللواتة في ولاية صفاقس.

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ووفق بلاغ صادر عن الإدارة، فقد تم "التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة في خصوص تسخير الطب الشرعي للتعرف على الهويات".

وتواجه تونس موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة لغرق قوارب مهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا.

وحلت تونس مكان ليبيا كنقطة المغادرة الرئيسية للفارين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.