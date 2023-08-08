الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

افتتاح الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في البريميرليج

ليفربول،فيتو
ليفربول،فيتو

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره تشيلسي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

تقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأول من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس الحالي وسط منافسة قوية بين الفرق الكبرى.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي


الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.
تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

محمد صلاح وحقيقة اجتماعه مع رئيس اتحاد جدة

حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على توديع زميله في الريدز البرازيلي فابينيو المنتقل حديثا لنادي اتحاد جدة السعودي.

وفور إعلان الاتحاد عن الصفقة، انتشرت صورة من داخل مقطع فيديو صفقة فابينيو، كإشارة إلى احتمالية انتقال محمد صلاح نجم الريدز إلى الفريق هذا الصيف.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل انتشرت صورة للمصري مع أنمار الحائلي في اجتماع خاص جمع بين الاثنين.

وأكدت تقارير سعودية أن الصورة مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

وكتب صلاح على حسابه بموقع تويتر: شكرًا لك على صداقتك وعلى كل ما فعلته للفريق على مر السنين، سوف نفتقدك يا ​​(فلاكو)، أتمنى لك كل خير.

وقال محمد صلاح في فيديو مجمع لنجوم ليفربول عبر حساب النادي على موقع تويتر: "صديقي قضينا وقتًا رائعًا هنا وكانت رحلة جيدة، ذاكرتي المفضلة معك أعتقد أنها كانت في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا".

واختتم محمد صلاح رسالته إلى فابينيو قائلًا: "أنت شخص عظيم ولاعب أعظم، اتمنى التوفيق لك مع الاتحاد، أراك قريبًا".

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