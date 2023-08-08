تشيلسي يواجه عقوبة قاسية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي مهدد بدفع غرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى خصم نقاط من رصيده في البريميرليج بالموسم المقبل.

تشيلسي مهدد بخصم نقاط

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي قررت فتح تحقيق مع تشيلسي، بسبب معاملات أجراها النادي في عهد المالك السابق رومان أبراموفيتش، مثل دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية لشركات خارجية سرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ملاك تشيلسي الجدد قاموا بإبلاغ المسؤولين عن أرقام خاطئة في الأوراق المالية للنادي في الفترة من 2012 حتى 2019، مما يؤدي إلى خضوعها للتدقيق حاليا.

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وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الانتهاكات المالية حصلت تحت الملكية السابقة، إلا أن تشيلسي يواجه عقوبات تتمثل في فرض غرامات ضخمة وخصم بعض النقاط.

وانتقلت ملكية تشيلسي مؤخرا لرجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

تقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأول من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس الحالي وسط منافسة قوية بين الفرق الكبرى.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.



تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة

محمد صلاح وحقيقة اجتماعه مع رئيس اتحاد جدة

حرص محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على توديع زميله في الريدز البرازيلي فابينيو المنتقل حديثا لنادي اتحاد جدة السعودي.

وفور إعلان الاتحاد عن الصفقة، انتشرت صورة من داخل مقطع فيديو صفقة فابينيو، كإشارة إلى احتمالية انتقال محمد صلاح نجم الريدز إلى الفريق هذا الصيف.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل انتشرت صورة للمصري مع أنمار الحائلي في اجتماع خاص جمع بين الاثنين.

وأكدت تقارير سعودية أن الصورة مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

وكتب صلاح على حسابه بموقع تويتر: شكرًا لك على صداقتك وعلى كل ما فعلته للفريق على مر السنين، سوف نفتقدك يا ​​(فلاكو)، أتمنى لك كل خير.

وقال محمد صلاح في فيديو مجمع لنجوم ليفربول عبر حساب النادي على موقع تويتر: "صديقي قضينا وقتًا رائعًا هنا وكانت رحلة جيدة، ذاكرتي المفضلة معك أعتقد أنها كانت في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا".

واختتم محمد صلاح

رسالته إلى فابينيو قائلًا: "أنت شخص عظيم ولاعب أعظم، اتمنى التوفيق لك مع الاتحاد، أراك قريبًا".