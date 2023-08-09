آخرها سفاح الجيزة، أعمال المخرج هادي الباجوري في عالم الدراما التليفزيونية

هادي الباجوري، يعتبر المخرج هادي الباجوري من أبرز المخرجين على الساحة الفنية حاليًا، وينتمي هادي الباجوري إلى عائلة فنية بإمتياز، فخالته هي الفنانة زيزي البدراوي ووالده الصحفي والمنتج التلفزيوني جميل الباجوري وشقيقه هو المخرج وكاتب السيناريو الراحل سامح الباجوري.

وبدأ هادي الباجوري حياته الفنية كمنتج منفذ ولقد قرر الاتجاه إلى عالم الإخراج في أواخر التسعينات، وذلك من خلال الإعلانات والكليبات، وانتقل من بعدها لعالم الدراما التليفزيونية التي له بها إسهامات عديدة بالرغم من مشواره القصير بها:

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مسلسل عرض خاص

ومسلسل عرض خاص هو أول مسلسل قدمه هادى الباجوري كمخرج، ولقد تم تصويره على شريط سينمائي قياس 16 ملم هو المسلسل الأول الذي يتم تصويره بهذه الطريقة في الشرق الأوسط، ويدور حول خمسة شباب يحاولون دخول عالم جديد عليهم وهو عالم الفن وهم يشتركون جميعًا في الحلم نفسه رغم اختلاف أسباب رغبتهم في تحقيقه، ويقودهم طوال الطريق فنان مثقف وواع وهو عزت أبو عوف، والمسلسل من بطولة كريم فهمي، دينا الشربيني، مصطفى الريدي، ياسمين رئيس، علاء حسني.

مسلسل نمرة اتنين

أخرج هادي الباجوري الحلقة الرابعة وهي “فرق توقيت” من المسلسل الذي تم إنتاجه عام ٢٠٢٠، وهو مسلسل مكون من حلقات متصلة منفصلة تضم قصص مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث في 6 مدن عربية مختلفة بما في ذلك؛ الرياض، جدة، القاهرة، الجونة، بيروت ودبي.

ودارت الحلقة حول جميلة الممثلة الشهيرة التي تستقل رحلة عبر تطبيق شهير للسيارات الأجرة في طريقها لترك مصر والسفر، ويساعدها صلاح على استرجاع ذكريات الماضي فتقرر في النهاية عدم السفر.

البحث عن علا

عام ٢٠٢٢ قدم هادي الباجوري مسلسل البحث عن علا، ولقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا عن عرضه مما جعله متصدرًا قائمة أكثر 10 أعمال مشاهدة في مصر عبر منصة نتفليكس وقت عرضه.

المسلسل يتناول قصة الشخصية المحبوبة "علا عبد الصبور" والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور ١٠ سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير "عايزة أتجوز".

ويستكشف مسلسل "البحث عن علا" قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

والأبطال ويشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا إلى جانب هند صبري سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، داليا شوقي، خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.

مسلسل سفاح الجيزة

وينتظر هادي الباجوري أحدث أعماله في عالم الدراما التليفزيونية وهو مسلسل سفاح الجيزة من بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن المقرر عرضه يوم ٢٥ أغسطس.

ويتكون مسلسل سفاح الجيزة من 8 حلقات وينتمي المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

هادي الباجوري يروج للمسلسل

كما روج المخرج هادي الباجوري لمسلسله الجديد سفاح الجيزة، ونشر الباجوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام الإعلان الرسمي للمسلسل وأرفق تعليق “أخيرًا الإعلان الرسمي لمسلسل سفاح الجيزة مستوحى من أحداث حقيقية قريبًا على شاهد”.