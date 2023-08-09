رئيس جامعة القاهرة يكلف العميد الجديد لطب قصر العيني بمهام عاجلة
هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العيني، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والمستشفيات والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي والخدمة الطبية للمواطنين في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.
صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد لكلية طب قصر العيني
كما وجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد الكلية، لجهودها الطيبة خلال الفترة السابقة.
الخشت يكلف العميد الجديد لطب قصر العيني بمهام عاجلة
ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور حسام صلاح بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والارتقاء بالمستشفيات، وإعطاء الأولوية العاجلة للنهوض بمستشفى الفرنساوي وتنفيذ مشروع تطويرها بالتوازي مع تحسين الخدمات الطبية المقدمة منها، والإسراع في مشروع تطوير المستشفيات بعامة، واستكمال وإنهاء كافة الملفات العالقة في المستشفيات.
والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية والمستشفيات، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
مشروع تطوير المستشفيات العامة
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي،و التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.
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