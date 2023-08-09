الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يكلف العميد الجديد لطب قصر العيني بمهام عاجلة

الدكتور حسام صلاح،
الدكتور حسام صلاح، فيتو

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب قصر العيني، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والمستشفيات والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي والخدمة الطبية للمواطنين في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد لكلية طب قصر العيني

 

كما وجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد الكلية، لجهودها الطيبة خلال الفترة السابقة.

Advertisements

الخشت يكلف العميد الجديد لطب قصر العيني  بمهام عاجلة

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور حسام صلاح بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والارتقاء بالمستشفيات، وإعطاء الأولوية العاجلة للنهوض بمستشفى الفرنساوي وتنفيذ مشروع تطويرها  بالتوازي مع تحسين الخدمات الطبية المقدمة منها،  والإسراع في مشروع تطوير المستشفيات بعامة، واستكمال وإنهاء كافة الملفات العالقة في المستشفيات. 

والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية والمستشفيات، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حسام صلاح 

مشروع تطوير المستشفيات العامة 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي،و التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

تجارة جامعة أسيوط تقدم أول برنامج يجمع بين نظم المعلومات والسياسات والإدارة العامة "PPIS"

20 مليون جنيه لتطوير مستشفى القصر العيني الفرنساوي كمرحلة أولى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قصر العيني التحالف الوطني للعمل الأهلي الدكتور محمد الخشت المستشفيات العامة جامعات الجيل الرابع جامعة القاهرة طب قصر العيني مستشفي الفرنساوى

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2023، 102 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2023، ننشر جدول اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

رئيس برنامج الهندسة المدنية بالنيل الأهلية: نقدم خريجا مؤهلا ومطلوبا لسوق العمل (فيديو)

بخصومات تبدأ من 30٪؜ جامعة مصر للمعلوماتية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجديد

تنسيق الجامعات 2023، 82 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق.. والتعليم العالي تقرر مد المرحلة الأولى.. وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل

اعتماد قسم جراحة التجميل والوجه والفكين بطب عين شمس

جامعة عين شمس تستقبل وفدًا اندونيسيا لبحث سبل التعاون المشترك

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023، 3 كليات تتصدر الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى

ساويرس يعلق على حديث كامل الوزير بشأن إهمال المصريين لمشروعات الدولة

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

هل ينحج رمز QR code فى ضبط أسعار السجائر فى مصر

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

توقعات بارتفاعات جديدة في أسعار البصل لهذه الأسباب

إجمالي إيرادات فيلم محمد هنيدي الجديد مرعي البريمو بالسينمات المصرية

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تعلن شروطا جديدة للقبول بالكليات والمعاهد

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الهند، 37 مليون طن خلال 5 أشهر

ملاكم أمريكي يغير اسمه إلى "فلاديمير" إعجابا بالرئيس الروسي (فيديو)

ارتفاع الحرارة، خطر على القطب الجنوبي والقطب الشمالي

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية