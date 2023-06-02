الجمعة 02 يونيو 2023
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ملفات وحوارات

20 مليون جنيه لتطوير مستشفى القصر العيني الفرنساوي كمرحلة أولى

مستشفى القصر العيني
مستشفى القصر العيني الفرنساوي، فيتو

تطوير مستشفى القصر العيني الفرنساوي، نجحت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

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ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر إلى مجلس إدارة البنك الأهلي المصري برئاسة السيد هشام عكاشة، على دعمه الكبير لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يعكس التعاون بين جامعة القاهرة والبنك الأهلي في تأدية المسؤولية المجتمعية لكل منهما، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في رفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بالمستشفى.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تطوير المستشفيات الجامعية والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، موضحًا معالم النهوض بمستشفى الفرنساوى والتي تتمثل في إعادة هيكلته وتغطية احتياجاته لرفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى وتطويره على مراحل، وتغطية احتياجات المستشفى من بنية تحتية وأجهزة ومستلزمات طبية وخدمية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة وضعت في وقت سابق خطة شاملة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي على مرحلتين، المرحلة الأولى قصيرة الأجل بهدف رفع كفاءة وحدات ومعامل المستشفى، وحوكمة نظم إدارته المالية والإدارية، والمرحلة الأخرى لتحديث شامل لنظام المستشفى وإحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق وشراء الأجهزة الطبية ليكون مستشفى الفرنساوي وفق الكود العالمي للمستشفيات وتقديم خدمات طبية بكفاءة عالية تلبي تطلعات المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

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