الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم مستقر حيث انخفضت معدلات درجات الحرارة كثيرا عن الفترة الماضية، وتسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، ولكن بسبب الرطوبة يزداد الشعور بحرارة الطقس.

وأضافت منار غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن الطقس يظل معتدلا حتى بداية الأسبوع المقبل نتيجة وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ورغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة إلا أن المنخفض الجوي يقلل من حدة الرطوبة.

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وتابعت، أن الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومع غروب الشمس تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح ما يجعل الطقس لطيفا ليلا.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن هناك رياحا محملة بالأتربة والرمال مع احتمالية سقوط أمطار على أقصى جنوب البلاد فقط.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، حيث تنخفض انخفاضًا طفيفًا يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائلًا للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 35

6 أكتوبر: 37

بنها: الصغرى 25 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 34

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 25 والعظمى 31

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 36

سيوة: المحسوسة: 38

كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 26 والعظمى 35

الزقازيق: المحسوسة: 37

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36

الاسماعيلية: المحسوسة: 38

السويس: الصغرى 25 والعظمى 37

السويس: المحسوسة: 40

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 43

الغردقة الصغرى 31 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 35

الفيوم: المحسوسة: 37