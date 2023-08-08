الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس (فيديو)

حالة الطقس، زف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات متتالية فى درجات الحرارة، حتى تصل إلى 34 درجة مع نشاط الرياح النسبي".

حالة الطقس غدا

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي عمرو خليل المذاع على فضائية "cbc": "من المتوقع ان يصل ارتفاع الأمواج في البحار، بسبب نشاط الرياح إلى 2.5 متر، ويتم إرسال هذه النشرات إلى الجهات المختصة للتنسيق"، موضحا أن نشاط الرياح يبدأ من طقس غدا الأربعاء ومستمر حتى يوم السبت المقبل.

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وأوضح: "هناك عدد من الشواطئ رفعت الرايات الحمراء للمصطافين نظرا لأرتفاع الأمواج بها"، موضحا أن هناك انخفاض طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة على شمال حتى القاهرة وشمال الصعيد، وأنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالية.

سقوط أمطار خفيفة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية غدا على أقصى البلاد "حلايب، شلاتين، بحيرة ناصر، ابو سمبل"، مع نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على هذه المدن.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدلا صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).