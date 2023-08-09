الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نسائم الخير، الأرصاد تعلن تحسن الأحوال الجوية اليوم وتحذر من الرياح والأمطار بهذه المناطق

الأحوال الجوية،
الأحوال الجوية، فيتو

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد تحسنًا نسبيًّا في الأحوال الجوية على شمال البلاد.
 

توقعات طقس اليوم الأربعاء

وقالت إن طقس اليوم حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة ليلًا رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى ٣٤ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣٧ درجة مئوية أما عن جنوب الصعيد فمن المتوقع  أن تكون درجة  العظمى في الظل ٤٥ درجة مئوية. 

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وفي هذا السياق نشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:


الظواهر الجوية لطقس اليوم الأربعاء

وأشارت إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد “حلايب- شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر”.


كما توقعت أيضًا أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية  .
 

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.


وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.

ويساعد ذلك أيضًا في تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس يتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية وقد تتخلله موجات شديدة الحرارة، لكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣.

 

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