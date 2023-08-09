الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

ميسي يتصدر ترتيب هدافي كأس الدوريات

ميسي،فيتو
ميسي،فيتو

ميسي، يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي بطولة كأس الدوريات برصيد 7 أهداف في 4 مباريات، بعدما قاد إنتر ميامي  لربع النهائي.

وساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إحداث تغيير جذري بفريقه الجديد إنتر ميامي، حيث قاده إلى الانتقال من ثالث أسوأ هجوم في الدوري الأمريكي إلى معدل تهديفي يزيد عن 3 أهداف في المباراة الواحدة.

ميسي يقود إنتر ميامي لربع النهائي

ومنذ انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، سجل الفريق 13 هدفًا في 4 مباريات في كأس الدوري.

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وقبل وصول بطل العالم مع الأرجنتين، كان إنتر ميامي الأمريكي يتذيل ترتيب الجناح الشرقي لبطولة الدوري، بحلول منتصف المسابقة، برصيد 18 نقطة فقط و22 هدفا في 22 مباراة.

وكان الفريق الذي يمتلكه الشقيقان خورخي وخوسيه ماس والبريطاني ديفيد بيكهام قد حصد  3 نقاط في آخر 11 مباراة له، دون تحقيق أي انتصارات.

زيادة مشجعي إنتر ميامي

على جانب آخر، دفع انتقال ميسي إلى النادي الأمريكي إلى تزايد عدد المشجعين في الملاعب، وارتفع عدد المشاهدين عبر المنصة التي تبث كافة مباريات كرة القدم الأمريكية.

وانتقل المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما إلى إنتر ميامي في يوليو الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، حيث وقع مع النادي الأمريكي عقدا مدته عامين ونصف في صفقة بلغت قيمتها 150 مليون دولار براتب شهري يصل إلى 60 مليون دولار.

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وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.


وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.

وكان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين عزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة
الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.
البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.
الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفا.
البرازيلي بيليه: 70 هدفا.
البرازيلي جونينيو: 77 هدفا.

 

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إنتر ميامي الأمريكي ميسي الدوري الأمريكي كأس الدوريات ليونيل ميسي

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