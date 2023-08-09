كأس الدوريات، تأهل مونتيري المكسيكي وخروج كلوب أمريكا بركلات الترجيح

كأس الدوريات، تأهل نادي مونتيري المكسيكي، إلى ربع نهائي كأس الدوريات لكرة القدم، بالفوز على مواطنه تيجريس بهدف نظيف.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء سجلها اللاعب الإسباني سرخيو كاناليس بالدقيقة 97.

ويواجه مونتيري في الدور المقبل لوس أنجليس إف سي الذي أقصى ريال سالت ليك برباعية.

كلوب أمريكا المكسيكي

وعلى صعيد آخر سقط كلوب أمريكا المكسيكي في ثمن نهائي بطولة كأس الدوريات، بخسارته بركلات الترجيح أمام ناشفيل بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

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وكان كلوب أمريكا متأخرا بهدف حتى الدقيقة 77، قبل أن يحقق "الريمونتادا" بتسجيله هدفين للتشيلي دييجو فالديس والكولومبي خوليان كينيونيس (ق90+4)، لكن ناشفيل عاد ونجح في إدراك التعادل مرة أخرى (ق90+9).

وفي ركلات الترجيح كان الفريق المكسيكي هو الأقرب للفوز، حيث تصدى الحارس لويس مالاجان لركلة جزاء وذهب لاعبو أمريكا للاحتفال لأكثر من دقيقة، قبل أن يعود الحكم لدعوة اللاعبين عقب مشاهدته لتقنية الفار وتأكده من أن الحارس لم يضع على الأقل قدما واحدة على خط المرمى في وقت تسديد الركلة.

واحتاج الحكم لأكثر من 5 دقائق لإعادة الهدوء في الملعب، لأنه كان هناك الكثير من المشجعين نزلوا لأرض الملعب للاحتفال بالانتصار الذي لم يدم طويلا قبل أن ينقلب عليهم الحال.

وفي الإعادة نجح لاعب ناشفيل في التسجيل بينما أهدر جوناثان دوس سانتوس ركلته ثم يمنح دانييل لوفيتز بطاقة التأهل للفريق الأمريكي وسط جماهيره ليتم إقصاء كلوب أمريكا.

ميسي يقود انتر ميامي لربع النهائي

وقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي لتخطي إف سي دالاس، بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 4-4 في الوقت الأصلي على ملعب "تويوتا ستاديوم" في تكساس.

وبهذه النتيجة تأهل إنتر ميامي ربع نهائي كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية.

وحقق ميامي انتصاره الرابع تواليا منذ قدوم ميسي، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة بالدوري.

وكان ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين عزز رقمه في قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة بعد هدفه في مرمى دالاس.

وبات ميسي يملك 64 هدفًا في المركز الـ6 وعلى بعد هدف من ديفيد بيكهام صاحب المركز الـ5.

قائمة الهدافين التاريخيين من الضربات الحرة

الإنجليزي ديفيد بيكهام: 65 هدفا.

البرازيلي رونالدينيو: 66 هدفا.

الأرجنتيني فيكتور ليغروتالي: 66 هدفا.

البرازيلي بيليه: 70 هدفا.

البرازيلي جونينيو: 77 هدفا.