موعد مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي بالبطولة العربية والقناة الناقلة

البطولة العربية، يلتقي الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي اليوم الأربعاء في أولى مباريات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023.

موعد مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الشرطة العراقي والنصر السعودي في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الشرطة والنصر السعودي

وتنقل مباراة النصر السعودي ضد الشرطة العراقي ومباريات كأس البطولة العربية عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للأندية 2023.

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تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وتنطلق اليوم الأربعاء، مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية)، للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة

الشرطة العراقي × النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD

الهلال × الشباب – 9 مساء - SSC HD

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أسند مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إلى حكم مصري.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

ويستضيف نادي الهلال نظيره الشباب، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتتجه أنظار محبي كرة القدم إلى متابعة نصف النهائي الحاسم من البطولة العربية التي تقام على الأراضي السعودية.

ترتيب هدافي البطولة العربية 2023

طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت 4 أهداف

كريم بنزيما لاعب الاتحاد 3 أهداف

عبد الغفور المهري لاعب الاتحاد 3 أهداف

بوباكار تراوري لاعب الاتحاد المنستيري 3 أهداف

جواو بيدرو لاعب الوحدة 3 أهداف

إيفر بانيجا لاعب الشباب 3 أهداف

كريستيانو رونالدو لاعب النصر 3 أهداف.

احتساب الأهداف لا يبدأ من دور المجموعات المجمعة في السعودية، بل منذ انطلاق المسابقة من أدوارها التمهيدية الأولى.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية

سامي الجابر - 24 هدفًا

طلال المشعر - 16 هدفًا

هيكل قمامدية - 16 هدفًا

زبير السافي - 14 هدفًا

عبدالحليم علي - 13 هدفًا

مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا

سعد الحارثي - 12 هدفًا

حمزة إدريس - 12 هدفًا

رومارينيو - 11 هدفًا

عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي

تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5 ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.