مدرب النصر يتحدث عن المواجهة القوية أمام الشرطة العراقي بنصف نهائي البطولة العربية

البطولة العربية ، صرح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مواجهة فريقه أمام الشرطة العراقي، في الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية 2023 “البطولة العربية”.

ويلتقي غدًا النصر مع نظيره الشرطة العراقي، في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق المباراة، قال كاسترو:انا سعيد لوجودي هنا معكم وهذا يعني بأننا لازلنا في البطولة، نصف النهائي يعني الكثير لأن هذا المباراة تجعلك في النهائي".

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وأضاف:مررنا بطريق طويل وصعب ومعقد، وحدثت سيناريوهات كثيره في المباريات ولاعبينا بذلوا جهد كبير داخل الملعب وخارجة.

وتابع مدرب النصر:مباراة غدًا لها طابع خاص وستكون صعبه ضد الشرطة الذي أخرج فريق محترم كالسد الذي مر عليه لاعبين ومدربين كبار ويلعب دائما على البطولات في قطر ومن قام بإخراجه فهو بالتأكيد فريق كبير.

وأتم:وجود الخيبري يعطي فوفانا وبروزوفيتش أريحية في التقدم للأمام، كما حدث مع فوفانا في المباراة الماضية حين تقدم وسجل هدف.

تاليسكا يرد على رحيله عن النصر السعودي

وكشف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، عن حقيقة ما تردد بشان رغبته في الرحيل عن الفريق، والعودة إلى الدوري التركي.

وتداولت وسائل الإعلام حديثا لمدرب نادي بشكتاش التركي، شينول غونيش: "تحدثت مع تاليسكا مؤخرا، وأخبرني أن لديه الرغبة للعودة مجددا، أعتقد أن عودته ستكون مفيدة لنا، لكن لن يكون من السهل فسخ عقده مع النصر".

وقال تاليسكا، في بيان على إنستجرام: "الأخبار التي ظهرت جميعها غير صحيح، لا توجد أي مفاوضات مع أي ناد، وليست لدي أي نية لمغادرة النصر".

وأتم: "قمت بتجديد عقدي مع النصر لمدة 3 سنوات، وأنا سعيد جدا في النادي، وتركيزي منصب على تحقيق البطولات".

النصر السعودي في البطولة العربية

فيما نجح فريق النصر السعودي، في إقصاء الرجاء المغربي "حامل اللقب"، بالفوز (3-1)،، في ربع نهائي نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

سجل أهداف النصر السعودي: كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، سيكو فوفانا.

بينما سجل اللاعب عبد الله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرماه هدف فريق الرجاء المغربي.

وبهذه النتيجة يصعد فريق النصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الشرطة العراقي.

بينما سيجمع نصف النهائي الآخر، الهلال السعودي مع الفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

النصر السعودي ينهي عقدة احتكار أندية شمال أفريقيا

وبعد مغادرة الرجاء (بطل النسخة السابقة على حساب اتحاد جدة) للبطولة العربية، بات في حكم المؤكد أن يتوج أحد الأندية الآسيوية باللقب؛ حيث ستتنافس أندية النصر والهلال السعوديان، والشرطة العراقي، بالإضافة للفائز من مباراة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، على التتويج باللقب.

ويعود آخر فوز لفريق آسيوي في البطولة لنسخة 2005، عندما توج الاتحاد السعوي بلقب البطولة، وبعدها أقيمت 8 نسخ للبطولة بمسمياتها المختلفة، احتكرتها الأندية الإفريقية.

ورجح النصر كفته في مواجهات الرجاء، بعد أن حقق الفوز الثاني له من أصل 3 مباريات جمعت الفريقين.

وسبق أن التقى الفريقان لأول مرة في يناير 2000، ضمن المجموعة الأولى من النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، التي استضافتها ريو دي جانيرو البرازيلية، وتمكن النصر من الفوز بنتيجة 4-3.

أما المواجهة الثانية فكانت في دور المجموعات ببطولة الصداقة الدولية الثامنة (أبها 2004)، ونجح الرجاء في الفوز 4-3 أيضا.