الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

رفض عرض موقع إباحي، تشيلسي ينعش خزينته بالحلال بعد التوصل على رعاية قميصه

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

عقدت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، اتفاقا جديدا بشأن عقد رعاية ينعش خزائن البلوز، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن تشيلسي توصل لاتفاق مع شركة "إنفينيتي أثليت" الأمريكية، على عقد رعاية لقميص فرق النادي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

 

توقيع عقود رعاية جديدة

ويأمل كلا الطرفان في توقيع كافة العقود في غضون الساعات المقبلة بعدما كان من المنتظر الانتهاء منها أمس الثلاثاء، لكنهما في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من رابطة البريميرليج.

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تشيلسي يرفض عرضا مغريا

وجاء الاتفاق في ظل رفض إدارة نادي تشيلسي عرض رعاية بمقابل مادي ضخم من جانب موقع شركة لإنتاج الأفلام الإباحية ليكون راعي القميص الخاص.

ووصل عرض شركة إنتاج الأفلام الإباحية إلى 45 مليون يورو في الموسم الواحد، وهوض عرض مالي كبير يصعب تجاهله.

ويستهل البلوز موسمه تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، يوم الأحد المقبل بمواجهة نارية في ملعبه "ستامفورد بريدج" ضد ليفربول.وقبل 4 أيام من مباراته الأولى في البريميرليغ، 

وأثار تشيلسي جدلا واسعا بين صفوف جماهيره في الأسابيع الأخيرة، وذلك عقب ظهور الفريق بقميص لا تحمل واجهته أي علامة تجارية، بعكس ما اعتاد عليه على مدار سنوات طويلة.

ومن المتوقع حمل تشيلسي قميصه الذي يزينه الراعي الجديد بداية من مواجهة ليفربول المرتقبة.

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي مهدد بدفع غرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى خصم نقاط من رصيده في البريميرليج بالموسم المقبل.

 

تشيلسي مهدد بخصم نقاط

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي قررت فتح تحقيق مع تشيلسي، بسبب معاملات أجراها النادي في عهد المالك السابق رومان أبراموفيتش، مثل دفع ملايين الجنيهات الإسترلينية لشركات خارجية سرية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ملاك تشيلسي الجدد قاموا بإبلاغ المسؤولين عن أرقام خاطئة في الأوراق المالية للنادي في الفترة من 2012 حتى 2019، مما يؤدي إلى خضوعها للتدقيق حاليا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الانتهاكات المالية حصلت تحت الملكية السابقة، إلا أن تشيلسي يواجه عقوبات تتمثل في فرض غرامات ضخمة وخصم بعض النقاط.

وانتقلت ملكية تشيلسي مؤخرا لرجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني.

 

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

تقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأول من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 أغسطس الحالي وسط منافسة قوية بين الفرق الكبرى.

 

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة.

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