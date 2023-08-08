تشيلسي يحسم موقفه من التعاقد مع نيمار

بات اسم النجم البرازيلي نيمار مرتبطا بالانتقال لصفوف تشيلسي هذا الصيف، في ظل التكهنات التي تحوم حول مستقبله مع باريس سان جيرمان.

وتقدم نيمار البالغ من العمر 31 عاما، بطلب لفريق باريس سان جيرمان من أجل الرحيل، حيث يرغب في المغادرة هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن "إيفينينج ستاندرد"، أن تشيلسي استبعد ضم المهاجم البرازيلي، رغم إشراف ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الحالي للبلوز، على تدريبه لمدة 18 شهرا من قبل في صفوف الفريق الفرنسي.

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وأضافت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينو غير مهتم بفكرة العمل من جديد مع نيمار، والذي يمتد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة نيمار ما بين 60 و70 مليون إسترليني، ويعد برشلونة الوجهة المفضلة للنجم البرازيلي.

ويتقاضى نيمار نحو 600 ألف إسترليني أسبوعيا مع باريس، وهو أمر صعب اقتصاديا على تشيلسي، كما أن البلوز لا يرى بأنه اللاعب المناسب للثقافة وأسلوب كرة القدم الذي يرغب بوكيتينو في تطبيقه.

كما تعتمد سياسة المدرب الأرجنتيني في الانتقالات على ضم المواهب الشابة بصورة أكبر من التعاقد مع الأسماء البارزة.

والد نيمار يتحدث عن مستقبل نجله

كشف والد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن إمكانية رحيل نجله عن "حديقة الأمراء" هذا الصيف وذلك بعد طلب نيمار الرحيل من إدارة النادي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" في الساعات الأخيرة أن نيمار قدم طلبًا للرحيل عن باريس سان جيرمان؛ لأنه يخطط للعودة إلى برشلونة.

وقال والد نيمار، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يمكنني تأكيد الأخبار التي لم تحدث، لقد جاءت هذه الأنباء من مكان ما، دعونا نحاول فهم النية من وراء ذلك".

ويرتبط نيمار بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2025، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

وكانت تقارير عديدة، أفادت بأن نيمار غير مرغوب فيه من إدارة باريس منذ الموسم الماضي بسبب كثرة إصاباته وراتبه الكبير، بالإضافة إلى علاقته المتوترة مع الجمهور.