الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وفرنسا المصيرية في ربع نهائي مونديال الشباب

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عامًا، مواجهة قوية اليوم الأربعاء، أمام منتخب فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة حاليًّا في الأرجنتين.

موعد مباراة مصر وفرنسا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع فرنسا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عامًا، الفوز على منتخب كولومبيا بنتيجة (3-1) في ثمن نهائي منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الأرجنتين.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الوطني للدور ربع النهائي في إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الرياضة المصرية.

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وكان المنتخب الوطني أنهى مشاركته في دور المجموعات محتلًّا المركز الثاني بـ9 نقاط، من الفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مباراة واحدة.

وجاءت نتائج منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

مصر (3) - (1) صربيا

مصر (0) - (3) أمريكا

مصر (3) - (0) كوستاريكا

مصر (3) - (1) الأرجنتين

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد نهاية دور المجموعات كالتالي:

أمريكا - 9 نقاط

مصر - 9 نقاط

الأرجنتين - 6 نقاط

صربيا - 6 نقاط

كوستاريكا - بدون نقاط

منتخب الشباب ينهي مشاركته في بطولة العالم

وأنهى منتخب الشباب تحت 21 عاما، بقيادة هاني مصيلحي المدير الفني مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة العالم والتي أقيمت في البحرين.

واحتل المنتخب الوطني المركز التاسع في ترتيب البطولة، بعد الفوز على منتخب التشيك في المباراة الأخيرة.

وكان المنتخب قد خاض خمس مباريات في دور تحديد المراكز فاز في مواجهتين أمام أمريكا والمكسيك، وخسر في المواجهة الثالثة أمام منتخب التشيك، قبل أن يحقق الفوز على منتخب كندا، ويفوز على التشيك في المباراة الأخيرة.

مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض المنتخب الوطني 8 مباريات في بطولة العالم، خسر في ثلاثة مواجهات أمام البرازيل وإيطاليا والتشيك، وفاز في 5 لقاءات أمام المكسيك (مباراتين) والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والتشيك.

وجاءت نتائج منتخب الكرة الطائرة كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (0) – (3) البرازيل

مصر (0) – (3) إيطاليا

مصر (3) – (1) المكسيك

وتحول منتخب مصر بعد دور المجموعات للمنافسة على تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ16، في مجموعة تضم منتخبات أمريكا والمكسيك والتشيك.

دور تحديد المراكز

وخاض منتخبنا مباراتين في دور تحديد المراكز جاءت نتائجهم كالتالي:

مصر (3) – (1) أمريكا

مصر (3) – (1) المكسيك

مصر (1) - (3) التشيك

مصر (3) - (1) كندا

مصر (3) - (1) التشيك

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة شباب

وضمت بعثة المنتخب 12 لاعبا هم:

مركز 4: علي وائل – عمرو الزمر – حمزة الصافي – حازم رشاد

مركز 2: زياد أسامة – أحمد ياسر

معد: عمر عابد – ياسين محمد

سنتر بلوك: عبد الرحمن الشحات – أحمد إبراهيم – عبد الله أسامة

ليبرو: ياسين أشرف