الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والأرجنتين في مونديال الشابات

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شابات تحت 19 عاما بقيادة محمد مهران المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام منتخب الأرجنتين، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة العالم المقامة حاليا في المجر.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والأرجنتين في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على منتخب الكاميرون في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة العالم، قبل أن يحقق الفوز الثاني أمام منتخب تشيلي في الجولة الثانية.

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قائمة منتخب الكرة الطائرة شابات

وتضم قائمة المنتخب كل من، ملك البحيري - فرح الحناوي - فريدة أسامة - ريماز أشرف - ندى وائل - سلمى البحيري - خديجة شوشة - ملك سامح - نيجار إسماعيل - ملك مجدي - لوجي ياسر - ملك شاهين.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني رفقة منتخبات الكاميرون وتشيلي والأرجنتين والمجر والصين.

ويأتي جدول مباريات منتخب الكرة الطائرة في دور المجموعات لبطولة العالم كالتالي:

مصر × الكاميرون - 1 أغسطس (انتهت بفوز منتخب مصر)

مصر × تشيلي - 2 أغسطس (انتهت بفوز منتخب مصر)

مصر × الأرجنتين - 3 أغسطس

مصر × المجر - 5 أغسطس

مصر × الصين - 6 أغسطس

وأنهى منتخب الشباب بقيادة هاني مصيلحي المدير الفني مؤخرا مشاركته في منافسات بطولة العالم والتي أقيمت في البحرين.

واحتل المنتخب الوطني المركز التاسع في ترتيب البطولة، بعد الفوز على منتخب التشيك في المباراة الأخيرة.

وكان المنتخب قد خاض خمس مباريات في دور تحديد المراكز فاز في مواجهتين أمام أمريكا والمكسيك، وخسر في المواجهة الثالثة أمام منتخب التشيك، قبل أن يحقق الفوز على منتخب كندا، ويفوز على التشيك في المباراة الأخيرة.

مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض المنتخب الوطني 8 مباريات في بطولة العالم، خسر في ثلاثة مواجهات أمام البرازيل وإيطاليا والتشيك، وفاز في 5 لقاءات أمام المكسيك (مباراتين) والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والتشيك.

وجاءت نتائج منتخب الكرة الطائرة كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (0) – (3) البرازيل

مصر (0) – (3) إيطاليا

مصر (3) – (1) المكسيك

وتحول منتخب مصر بعد دور المجموعات للمنافسة على تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ16، في مجموعة تضم منتخبات أمريكا والمكسيك والتشيك.

دور تحديد المراكز

وخاض منتخبنا مباراتين في دور تحديد المراكز جاءت نتائجهم كالتالي:

مصر (3) – (1) أمريكا

مصر (3) – (1) المكسيك

مصر (1) - (3) التشيك

مصر (3) - (1) كندا

مصر (3) - (1) التشيك

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة شباب

وضمت بعثة المنتخب 12 لاعبا هم:

مركز 4: علي وائل – عمرو الزمر – حمزة الصافي – حازم رشاد

مركز 2: زياد أسامة – أحمد ياسر

معد: عمر عابد – ياسين محمد

سنتر بلوك:عبد الرحمن الشحات – أحمد إبراهيم – عبد الله أسامة

ليبرو: ياسين أشرف