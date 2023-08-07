روسيا تعلن إسقاط مسيرة فوق منطقة قرب موسكو

قال حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا، إن نظام الدفاع الجوي أسقط فجر الاثنين طائرة مسيّرة كانت تحلق فوق المقاطعة، دون وقوع أضرار.

وكتب شابشا على قناته على "تيليجرام": "اليوم في الساعة 2.30 أسقط نظام الدفاع الجوي طائرة دون طيار في منطقة فيرزيكوفسكي".

وأوضح أنه "لا توجد أي أضرار بشرية أو مادية" نتيجة الحادث.

وقبل أيام أعلنت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط 6 طائرات مسيّرة، حاولت مهاجمة مقاطعة كالوغا الواقعة قرب العاصمة الروسية موسكو.

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