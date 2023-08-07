الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

روسيا تعلن إسقاط مسيرة فوق منطقة قرب موسكو

موقع الحادث، فيتو
موقع الحادث، فيتو

قال حاكم مقاطعة كالوغا الروسية فلاديسلاف شابشا، إن نظام الدفاع الجوي أسقط فجر الاثنين طائرة مسيّرة كانت تحلق فوق المقاطعة، دون وقوع أضرار.

وكتب شابشا على قناته على "تيليجرام": "اليوم في الساعة 2.30 أسقط نظام الدفاع الجوي طائرة دون طيار في منطقة فيرزيكوفسكي".

وأوضح أنه "لا توجد أي أضرار بشرية أو مادية" نتيجة الحادث.

وقبل أيام أعلنت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط 6  طائرات مسيّرة، حاولت مهاجمة مقاطعة كالوغا الواقعة قرب العاصمة الروسية موسكو.

Advertisements

زيلينسكي: روسيا استخدمت 65 صاروخا و178 طائرة مسيرة ضدنا خلال أسبوع

البيت الأبيض يشكر السعودية بسبب مشاورات حرب روسيا وأوكرانيا

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث،  ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السلطات الروسية طائرة دون طيار موسكو العاصمة الروسية موسكو العاصمة الروسية الدفاعات الجوية

مواد متعلقة

زيلينسكي: روسيا استخدمت 65 صاروخا و178 طائرة مسيرة ضدنا خلال أسبوع

البيت الأبيض يشكر السعودية بسبب مشاورات حرب روسيا وأوكرانيا

أزمة النيجر، خبير استراتيجى يكشف تفاصيل الحرب الباردة بين روسيا والغرب على أرض إفريقيا

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة، مقترح برلماني بغلق باب القبول في 6 كليات

نقابة القراء تعلق على واقعة إلقاء نقطة على قارئ شهير

الاتفاق السعودي يزاحم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

من المستفيد من حريق وزارة الأوقاف؟.. سؤال برلماني للحكومة واتهام بوجود شبهات مصالح.. ومطالب بمحاسبة مختار جمعة جنائيا وسياسيا

وكيل محمد صلاح يحسم مصير عروض الدوري السعودي

5 صور ترصد استقبال الرئيس السيسي لسلطان طائفة البهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

مؤسس تيتان الغارقة يخطط لإرسال 1000 شخص في رحلة لقلب الجحيم

مارك زوكربيرج يحدد موعد القتال مع إيلون ماسك

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين بالأسواق 7-8-2023، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر وهذه أهم الأسباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والتخلص من الأزمات

ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية