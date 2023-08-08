طريقة عمل عرق التريبيانكو، وصفة شهية للعزومات المميزة

طريقة عمل عرق التريبيانكو؛ من أطباق اللحوم المميزة، التي تصلح للعزومات والحفلات، وتعد طريقة عمل عرق التربيانكو من وصفات المطبخ الأوروبي القديمة، وهذا الطبق الشهي، انتشر من أوروبا إلى العالم اجمع، لأنه من اصناف اللحوم المميزة، وانتشر بشكل واسع وسريع في العالم أجمع لطعمها المميز اللذيذ، وطريقة عمل عرق التريبيانكو سهلة.

وعرق التربيانكو هو أحد قطعيات اللحم المميزة، وهو عضلة في الساق الخلفية للعجل، بالقرب من الذيل، وهي أفضل قطعة لحم يمكن عمل اللحمة الباردة منها، كما يمكن عمله بسطرمة، وكذلك الستيك والبفتيك؛ فهو لحم ذو طبيعة خشنة وسميكة.

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طريقة عمل عرق التريبيانكو

عرق التربيانكو بالخطوات

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل عرق التريبيانكو، وهي اكلة تصلح للعزومات والسهرات الصيفية، إلى جانب أن قيمتها الغائية عالية، فهي تدعم الجسم بالبروتين، والألياف، والفيتامينات والمعادن.

مكونات عمل عرق التريبيانكو

عرق تريبيانكو

ثوم مفصص (حوالى راس )

ملح وفلفل حسب الرغبه

سمن طبيعى

ماء

بوكيه جارنيه ( بصل وجزر وكرافس )

طريقة عمل عرق التريبيانكو

عرق التربيانكو للعزومات

تغرز السكين فى عرق اللحم المربوط، ويصنع به ثقوب تستوعب فص الثوم المغموس بالملح والفلفل

يوضع فى كل ثقب كميه مناسبة من الملح بالفلفل الاسود، وفص ثوم مشقوق شق صغير وليس مقطوع، ولو فص الثوم كبير يمكن قطعه بالطول.

بعد الانتهاء يدلك عرق اللحم بمزيج من الملح والفلفل، ويحمر عرق اللحم، ويفضل أن يكون ذلك فى قالب مستطيل فى سمن من جميع الجوانب حتى يحمر لونه وكأنه سيقدم للأكل

ولكن عند هذه اللحظة نضيف البوكيه جارنيه (البصل والجزر والكرافس ) ويقلب تقليبه فى الصوص البنى المتبقى بالقالب.

نضيف ماء مغلى، كوب وراء كوب، وكلما قل الماء نعيد إضافته ثم يوضع بالفرن حتى تمام النضج.

بالنسبة الصوص المتبقي من اللحم يصفى ويربط بملعقتين دقيق مع التقليب، حتى يسمك قوامه قليلا، ويمكنك إضافته لمكرونة مسلوقة أو بطاطس مسلوقة أو مكعبات.

عندما يبرد اللحم تماما، يلف بعجين البافباسترى، ويصنع بحافة السكين علامات مربعات ويعاد الى الفرن، حتى ينضج العجين ويصبح ذهبيا

يترك عرق التريبيانكو، حتى يبرد ثم يقطع شرائح.

يقدم عرق التريبيانكو مع الصوص والأرز أو المكرونة أو البطاطس

وبألف هنا.