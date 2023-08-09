نجوم زملكاوية في مرمى نيران مرتضى منصور.. شيكابالا ضيف مستمر.. وفتوح وعبد الله جمعة ضمن الضحايا.. وأزمة مع عبد الغني بسبب ركن السيارة

هجوم مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة من نادي الزمالك - على نجوم القلعة البيضاء على مر التاريخ، عرض مستمر.

وخرج مرتضى منصور مهاجما شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب مبررا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا مدعيا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه.

هجوم مرتضى منصور على شيكابالا أعاد للأذهان العديد من الأزمات التي حدثت بين مرتضى منصور ونجوم الزمالك وهو ما نعرضه في السطور التالية.

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هجوم مرتضى منصور على أحمد فتوح وعبد الله جمعة

اندلعت أزمة مفاجئة بين مرتضى منصور وثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة قبل انطلاق مباراة الزمالك والداخلية في الموسم الماضي من الدوري المصري، ليخرج اللاعبان من القائمة قبل دقائق من انطلاق المباراة.

وقرر مرتضى منصور إيقاف كل من أحمد فتوح وعبد الله جمعة لاعبي الزمالك وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لم يفصح عنها، مؤكدا أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك"عبد الله جمعة وأحمد فتوح اتنين حشاشين، أخبرتهم بأن يأتوا لي بعروض ويرحلوا عن الفريق".

وأضاف: "فتوح وعبد الله جمعة رفضا فكرة الخضوع لتحليل المنشطات بعد الماتش وخافوا وعشان كدة غابوا عن المباراة".

وزاد: "قلت لفتوح: احترم نفسك، وأخبرني بأنه سيجلب لي عرض من النادي الأهلي ويرحل عن الفريق، فأخبرته بأنني سأنقله للأهلي مثل كهربا".

ولكن الأغرب بعد انتهاء الأزمة بين مرتضى منصور والثنائي، أعلن مرتضى منصور عن سلبية عينة فتوح وعبد الله جمعة قبل أن يصدر القرار بشكل رسمي من منظمة مكافحة المنشطات ويتم إبلاغ اتحاد الكرة بذلك.

مرتضى منصور، فيتو

خناقة مرتضى منصور ومحمد عبد الغني

حدثت مشادة كلامية بين مرتضى منصور ومحمد عبد الغني مدافع الزمالك بعد أن قام اللاعب بركن سيارته الخاصة في مكان غير مخصص لذلك وقت مران الفريق، وهو مدخل لأعضاء النادي، وبجانب مكان ركن سيارة مرتضى منصور.

وقال المصدر إن محمد عبد الغني قام بركن سيارته قبل مران الزمالك، بجانب البوابة الرئيسية وهو المكان المخصص لسيارة مرتضى منصور.

وفور وصول مرتضى منصور لنادي الزمالك وجد سيارة في مكانه المخصص مما أغضبه بشدة لينفعل على الأمن ويطالبهم بالنداء على محمد عبد الغني لتغيير مكان سيارته.

وقال المصدر إن الأمن طلب من محمد عبد الغني لكنه رفض ذلك وقام بالنزول إلى المران.

وبعد وصول مرتضى منصور حصلت مشادة كلامية بين مرتضى منصور وعبد الغني وقت المران مما أدى إلى توقف المران، قبل أن يقوم الأخير بنقل سيارته بعد تدخل الحاضرين.

وبعد ذلك خضع محمد عبد الغني للتحقيق، وقدم تبريراته حول أزمته مع مرتضى منصور بسبب ركنة السيارة، وقرر مرتضى منصور السماح للاعب بالتدريب مع الفريق بشكل طبيعي وعدم وقف اللاعب وذلك بعد ما اعتذار اللاعب.

مرتضى منصور وأيمن يونس

تلقى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر هجوم حاد من مرتضى منصور بسبب رأيه عن مباراة الزمالك والمقاصة وعدم مساندة يونس للمستشار فى قراره بعدم خوض اللقاء.

وكان نادي الزمالك رفض حضور مباراة المقاصة في الدوري ليقرر الحكم إلغاء المباراة.

وكان أيمن يونس، أعرب عن أسفه البالغ للمظهر والصورة التي ظهرت عليها الكرة المصرية، في مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة، خاصة بعد عدم وصول فريق الزمالك إلى أرض الملعب.

نجم الزمالك السابق قال خلال تصريحات تلفزيونية:" العالم كله الآن سيتابع هذا المشهد المؤسف ويضحك عليه، بسبب وصول فريق لأرض الملعب، وعدم وصول الفريق المنافس".

وأضاف:" هذا المشهد لحظة مأساوية لكرة القدم المصرية، ومشهد غير المقبول، وسنصبح أضحوكة للعالم أجمع، ويا فضيحتنا بعد كل ما يحدث".

مرتضى منصور وأيمن يونس، فيتو

أزمة مرتضى منصور وميدو

اندلع بين مرتضى منصور وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق صدام عنيف وتراشق فى الفضائيات وذلك عقب قرار مرتضى منصور إقالة ميدو من منصبه كمدير فنى للفريق الأبيض فى ولايته الثانية بدون إخباره، مما جعل ميدو يشن هجوما عنيفا على رئيس الزمالك متهمه بالتدخل فى شئون الفريق واللجوء إلى "الشيوخ وسحرة"، قبل أن يتم الصلح بين الطرفين وعودة ميدو مرة أخرى للعمل في الزمالك كعضو للجنة الفنية ولكن الأمور في الوقت الحالي ليست على ما يرام بين ميدو ومرتضى منصور بعد ما طالب العالمي من مجلس إدارة الزمالك الحالي الاستقالة لأن التاريخ لن يرحمهم.

ميدو ومرتضى منصور، فيتو

أزمة مرتضى منصور ومحمد أبو العلا

رفض محمد أبو العلا نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق المتوج بآخر ألقاب الفريق الأبيض القارية عام 2002 تدخل المستشار مرتضى منصور في عمله بالقنوات الفضائية، ليرحل عن قطاع الناشئين بالنادى مقدما استقالته لأشرف قاسم رئيس القطاع فى ذلك الوقت، مما كلفه انتقاد كبير من رئيس النادى بدعوى تحامله على الفريق الأبيض أثناء تحليله للمباريات والمطالبة بإقصائه من القناة التى يعمل بها.

تاريخ أزمات مرتضى منصور وشيكابالا

هجوم مرتضى منصور على شيكابالا عرض مستمر عبر التاريخ.

هجوم مرتضى منصور على شيكابالا ليس المرة الأولى ففي تصريحات التليفزيونية في وقت سابق، قال مرتضى منصور: "شيكابالا أحسن لاعب في مصر وأسوأ لاعب في مصر".

وأضاف: "شيكابالا يمتلك موهبة عظيمة جدا، ولكن لا يصح أن تتمارض على النادي الذي صنع اسمك وشهرتك".

وأكمل: "شيكابالا هرب من الزمالك وذهب إلى باوك اليوناني، ولم يعرف قيمة النادي الذي صنع اسمه ثم هرب من باوك وعاد للزمالك ثم ذهب للأهلي والقصة التي نعرفها جيدًا وبعد ذلك سافر إلى أندرلخت".

وكان مرتضى منصور اتهم شيكابالا بالتمارض والتمرد على نادي الزمالك بعد غياب اللاعب عن التدريبات بداعي إصابته بنزلة برد وذلك في 18 يناير عام 2017.

وقال مرتضى: “لم أر لاعبا يصاب بالبرد لمدة 17 يوما وشيكابالا لا يرغب في مساعدة نفسه”.

وأضاف:" شيكابالا لا يرغب في مساعدة نادي الزمالك، وعندما يشعر باستعادة مستواه يهمل التدريبات ويهمل الفريق".

وأضاف: "شيكابالا إذا كان يرغب في الرحيل عن الزمالك عليه أن يحضر عرضا، وإن كان يرغب في الاعتزال سنقوم بتكريمه في مباراة".

هجوم مرتضى منصور على شيكابالا

وكان شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب: "عايزني. اديني حقي، مش عايزني سيبني امشي".

ليشن مرتضى منصور هجوما عنيفا على شيكابالا وقال: "شيكابالا مديون بمبلغ 9 ملايين و500 ألف جنيه قيمة الغرامة التي دفعها النادي عندما هرب إلى باوك اليوناني".

مرتضى منصور وشيكابالا، فيتو

هجوم مرتضى منصور يوم أمس على شيكابالا

قال مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - أن هناك أخبارًا متداولة بأن شيكابالا قائد الزمالك رفض حضور اجتماعي مع الفريق قبل السفر للسعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وتابع مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على يوتيوب: “في كلام إن شيكابالا “متخانق” معايا وما رضيش يحضر اجتماعي مع لعيبة الزمالك قبل السفر للسعودية عشان مستحقات اللاعيبة المتأخرة”.

وأضاف: "لو شيكابالا عمل كدا فعلًا فدا يسيء لشيكابالا، لأن احنا حاليًّا بندور على فلوس عشان ندفع الغرامة بتاعته لسبورتينج لشبونة.

وتابع: “شيكابالا ما قالش إنه غاب عن الاجتماع عشان كده بل اعتذر عن عدم حضور الاجتماع وقال ابني عيان”.

وأضاف: "يا شيكابالا ما تتكلم مع ممدوح عباس اللي أنت بتحبه جدًّا واداك 300 ألف جنيه بعد الدوري اللي فات.

وقال: "أنا أعرف إن اللي بيحب النادي ما يتمردش ويلم اللعيبة وما ينزلش التمرين وعبد الواحد السيد موجود".

وتابع: “كان تحذيري واضح وقُلت اللي مش هينزل التمرين الساعة 4 النادي مش عايزه، الكابتن بيبقى الكبير وخليك في نظرنا كبير”.

وأضاف: “اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي اللي مش أولاد النادي مستحملين وأنت تروح تسرب أخبار بعدم حضورك الاجتماع، كدا أنت بتسيء لنفسك لأنك كابتن الفريق”.

وأضاف: “احنا لم نفرض على شيكابالا الاعتزال وشخص واحد فقط من يفرض الاعتزال على شيكابالا وهو المدير الفني”.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالته لشيكابالا: "أنا لو ليَّ مزاج ما ألعبش شيكابالا هقول للمدير الفني ما تلاعبوش لكني لن أفعل ذلك لأن المدير الفني محترم وأنت لاعب موهوب".

وأضاف: “ما تضيعش موهبتك وما تزعلش الناس منك بسبب الكلام دا”.

وتابع: "أنا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك و24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس "صاحبك" يفك الحجز وندفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورتنج لشبونة اللي هي بسببك".

وأضاف: "أنت يا شيكابالا المفروض كبير وشايفينك كبير وكابتن، أمال زيزو وفتوح فاكهة الزمالك يعملوا إيه والجزيري والمثلوثي والناس كلها متحملة وأنت تيجي تسرب إنك محضرتش الاجتماع عشان مستحقات اللاعيبة".