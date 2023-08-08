الزمالك، حقيقة احتراف زيزو و"كوبري" عودته إلى الأهلي

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك حقيقة خروج اللاعب صاحب الـ27 عاما للاحتراف من أجل العودة والانضمام للنادي الأهلي.

وكان أحمد سيد زيزو تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية، خاصة بعد تألقه في البطولة العربية.

ووفقا لما أكده مصدر فإن أحمد سيد زيزو يسعى للخروج للاحتراف خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد الأزمات التي يمر بها نادي الزمالك ولخوض تجربة جديدة خارج مصر.

وقال المصدر إن أحمد سيد زيزو يريد الخروج لتجربة الاحتراف ولا نية للعودة لمصر.

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وتابع:" زيزو أكد في أكثر من مناسبة سابقة أنه لن يلعب في مصر إلا للزمالك، ولو عاد من الاحتراف سيعود إلى صفوف القلعة البيضاء.

وأضاف:" زيزو يريد خوض تجربة احترافية جديدة خاصة أنه يمتلك أكثر من عرض رسمي.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، كشف آخر تطورات عروض الاحتراف المقدمة للاعب وموقف الإدارة من رحيله، وقال المصدر إن زيزو تلقى العديد من العروض خاصة بعد تألقه في البطولة العربية.

وكان زيزو تلقى عرضين من تركيا وعرضا شفهيا من إيفرتون الإنجليزي إلا أن إدارة الزمالك تجاهلت تلك العروض.

وتابع المصدر إن زيزو تلقى خلال الأيام الماضية عروضا من الدوري السعودي والدوري الإماراتي ولم تحسم الإدارة موقفها.

وأضاف المصدر أن زيزو غاضب من تجاهل إدارة الزمالك العروض المقدمة له، وتجاهل عقد جلسة مع اللاعب لمنافشة العروض وحسم الموقف.

وأشار المصدر أن زيزو يريد عقد جلسة مع الإدارة لحسم موقفه من الاحتراف إلا أن هناك تجاهلا تاما من الإدارة، كما أن اللاعب غاضب بسبب مستحقاته المتأخرة في الموسم الحالي.

زيزو يشترط ضم صفقات سوبر للاستمرار مع الزمالك

وكان مصدر مقرب من زيزو، قال في وقت سابق: إن زيزو طلب من إدارة الزمالك ضرورة التعاقد مع صفقات سوبر في الميركاتو الصيفي الجاري لعدم الخروج بموسم صفري مرة أخرى.

وتابع المصدر: زيزو أبلغ الإدارة أنه في حالة عدم حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر، سيضطر لمناقشة العروض المقدمة للاعب مع إدارة النادي والرحيل في الميركاتو الصيفي لأحد الأندية الأوروبية.