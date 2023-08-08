الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الزمالك، حقيقة احتراف زيزو و"كوبري" عودته إلى الأهلي

أحمد سيد زيزو، فيتو
أحمد سيد زيزو، فيتو

كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك حقيقة خروج اللاعب صاحب الـ27 عاما للاحتراف من أجل العودة والانضمام للنادي الأهلي.

وكان أحمد سيد زيزو تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية، خاصة بعد تألقه في البطولة العربية.

ووفقا لما أكده مصدر فإن أحمد سيد زيزو يسعى للخروج للاحتراف خلال الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد الأزمات التي يمر بها نادي الزمالك ولخوض تجربة جديدة خارج مصر.

وقال المصدر إن أحمد سيد زيزو يريد الخروج لتجربة الاحتراف ولا نية للعودة لمصر.

Advertisements

وتابع:" زيزو أكد في أكثر من مناسبة سابقة أنه لن يلعب في مصر إلا للزمالك، ولو عاد من الاحتراف سيعود إلى صفوف القلعة البيضاء.

وأضاف:" زيزو يريد خوض تجربة احترافية جديدة خاصة أنه يمتلك أكثر من عرض رسمي.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، كشف آخر تطورات عروض الاحتراف المقدمة للاعب وموقف الإدارة من رحيله، وقال المصدر إن زيزو تلقى العديد من العروض خاصة بعد تألقه في البطولة العربية.

وكان زيزو تلقى عرضين من تركيا وعرضا شفهيا من إيفرتون الإنجليزي إلا أن إدارة الزمالك تجاهلت تلك العروض.

وتابع المصدر إن زيزو تلقى خلال الأيام الماضية عروضا من الدوري السعودي والدوري الإماراتي ولم تحسم الإدارة موقفها.

وأضاف المصدر أن زيزو غاضب من تجاهل إدارة الزمالك العروض المقدمة له، وتجاهل عقد جلسة مع اللاعب لمنافشة العروض وحسم الموقف.

وأشار المصدر أن زيزو يريد عقد جلسة مع الإدارة لحسم موقفه من الاحتراف إلا أن هناك تجاهلا تاما من الإدارة، كما أن اللاعب غاضب بسبب مستحقاته المتأخرة في الموسم الحالي.

زيزو يشترط ضم صفقات سوبر للاستمرار مع الزمالك

وكان مصدر مقرب من زيزو، قال في وقت سابق: إن زيزو طلب من إدارة الزمالك ضرورة التعاقد مع صفقات سوبر في الميركاتو الصيفي الجاري لعدم الخروج بموسم صفري مرة أخرى.

وتابع المصدر: زيزو أبلغ الإدارة أنه في حالة عدم حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر، سيضطر لمناقشة العروض المقدمة للاعب مع إدارة النادي والرحيل في الميركاتو الصيفي لأحد الأندية الأوروبية.

الزمالك يحتفل بذكرى الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك زيزو أحمد سيد زيزو أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يحتفل بذكرى الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

مرتضى منصور: أمير حسم 3 صفقات سوبر بخلاف سامسون اللي نفسه اتسدت وتخن بسبب فيريرا

مرتضى منصور يهاجم شيكابالا: أنا تركت رئاسة الزمالك بسببك وتسريبك للأخبار بتسيء لنفسك

خوفا من هروبه، مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أوسوريو ويطمئنه على مستحقاته

لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته

أول رد من الزمالك على أزمة مشاركة فريق اليد بالبطولة العربية

صدمة في الزمالك بعد قرار فيفا بشأن غرامة كهربا

الأكثر قراءة

اديتله سم ومات في 5 دقايق.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالمنوفية

الزمالك، حقيقة احتراف زيزو و"كوبري" عودته إلى الأهلي

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

هيئة الدواء تحذر المواطنين من مضاد حيوي مغشوش بالسوق

رغم حسم الصفقة، سبب تأخر الأهلي في إعلان اسم المهاجم الأجنبي الجديد

شاهد عيان على مذبحة الهرم: المتهم استغل انقطاع الكهرباء وشغل مكبرات الصوت لتنفيذ جريمته ( فيديو)

وزير النقل يعلن موعد تشغيل أول أتوبيس ترددي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

نهر يتحول للون الأحمر في جمهورية ألتاي، ما السبب ( فيديو)

ألزهايمر يفجر فضيحة مدوية في أمريكا، طالب يجبر رئيس الجامعة على الاستقالة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في نهاية التعاملات

بكام الدينار الكويتي، تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

انخفاض سعر شراء وبيع اليورو في تعاملات المساء

المزيد

انفوجراف

احذر من تسمم الماء في الصيف.. وتعرف على أهم الأعراض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقته بالخير والرزق والعمر الطويل

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية نور في السماء في المنام وعلاقتها بالصلاح وتجنب ارتكاب المعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية