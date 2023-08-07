الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انفجار صاروخ أطلق من سوريا في الجولان السوري المحتل

الدفاعات الجوية السورية،
الدفاعات الجوية السورية، فيتو

أفادت مصادر عبرية أن صاروخا أطلق من  سوريا ، سقط في الجولان السوري المحتل، حسبما ذكرت وكالة “روسيا اليوم”.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بانفجار صاروخ أطلقته  الدفاعات الجوية السورية في سماء الجولان المحتل، تزامنا مع الغارة الإسرائيلية على محيط دمشق.

غارة جوية إسرائيلية

وأفادت مصادر سورية محلية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية  ضد غارة جوية إسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وسائط الدفاع السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

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