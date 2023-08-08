ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 63 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من أمانى محمد نبيه، غادة نبيل محمود، أميرة عدلى كساب، أحمد إسماعيل توفيق بكلية الطب، ياسر محمد اللمعى بكلية الحقوق، هاله أحمد السايس بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من حازم محمد عبد الخالق، عمرو أحمد عبد الرحمن، وسام مصطفى عيسوى، رؤوف أحمد عبد الرؤوف، دينا محمد عبد العليم، ريم عادل الخولى، سارة يوسف مكسويل بكلية الطب، أحمد أحمد نصير بكلية العلوم، سوسن فوزى عساف،هبه محمد سرور بكلية التجارة، السيد عيد غنيم، دينا أحمد مرتضى بكلية الزراعة، مروه محمد أبوشامية، على مبارك عبد الجليل،محمود محمد عبد الرحيم، ابراهيم حمدى يحيى بكلية التربية الرياضية.

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كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من محمود حسن الشهاوى، إيمان عبد المنعم الشناوى، بسمة زكريا الخطيب، ياسمين محمد عبد المطلب، لينة عبد الحميد عبد الحميد بكلية الصيدلة، وائل علاء شوقى، نبيل محمود لاشين، أحمد فكرى أبو العز، ريهام عبد المجيد عبد السميع، هدير مجدى كمال، بسمة السعيد المرشدى، دعاء أحمد إمام، محمد على محمود، ألاء سعيد أنور، دينا أحمد سامى، بسمة محمد عبد العزيز، محمود محمد مطاوع، ريهام سلمى أبو المجد، محمد صلاح أسماعيل، إيمان عبد الهادى فتحى، سلمى محمد الشقفى، أحمد جمال إسماعيل، محمود مصطفى ابو العطا، أبتسام على شادى، علياء ممدوح عبد العزيز، دينا حمدى محمد، هند عبد السلام عبد السميع، أحمد مصطفى الجوهرى، شيماء صبحى قاسم، شيماء محمد إبراهيم، أميرة أحمد مصطفى، أسماء سمير يوسف، هبه ممدوح إبراهيم، هبه محمد عزت، فاطمه عبد السلام عبد الله، هند عصام إبراهيم، أميرة عبد الغنى خضر، بسنت محمود عبد العزيز، شيرين حسان عبد الله، إسراء حسن عبد الوهاب، أحمد عاصم أبو زيد، محمد سعيد الشرقاوى، مى كمال عبد الله، نهى أسامة المبيض بكلية الطب، شاهندا رشاد الأعصر، أحمد حماد عبد الفتاح بكلية العلوم، محمد إبراهيم موسى بكلية التجارة، أحمد رفعت عطا بكلية الهندسة، سالى عبد المنجى مصطفى، علياء وحيد الصعيدى، رانيا جمال الجندى بكلية التمريض، غادة عبد المحسن حسن، شريف محمود عبد المقصود، محمد محمود الشيخ، صبرى عباس السيد، شيماء على كامل، السيد الشحات إسماعيل، دينا طلعت يوسف، مروة محمود جلال، سهام أحمد داود، شرين بدرى أحمد، علا السيد الطوخى، أميرة محمد صبرى بكلية الفنون التطبيقية.



والموافقة على منح (681) درجة دبلوم، وعدد ( 231) درجة ماجستير، وعدد ( 87) درجة الدكتوراه.