مرفق الكهرباء: استمرار تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء وزيادة 10300 في الإنتاج

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء شهدت انخفاضا بمعدل 500 ميجاوات عن الأحمال التي سجلتها الشبكة أمس الإثنين.

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الشبكة الموحدة للكهرباء سجلت أحمالا كهربائية بمعدل 35 ألف ميجاوات بانخفاض 500 ميجاوات عن الأحمال التي سجلتها الشبكة أمس الإثنين والتي وصلت إلى 35 ألفا و500 ميجاوات.

وأشار إلى أن هناك زيادة في إنتاج الكهرباء على الشبكة الموحدة للكهرباء اليوم الثلاثاء بمعدل 10300 ميجاوات عن الاستهلاك.

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تخفيف الأحمال الكهربائية علي شبكة الكهرباء

وأضاف مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أنه تم تخفيف الأحمال بمقدار 1600 ميجاوات نتيجة خطة الأحمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات