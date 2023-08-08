تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

الأهلي، رحل العديد من اللاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قائمة الراحلين عن الأهلى فى الميركاتو الصيفي

وتضم قائمة الراحلين عن الأهلي عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم حمدي فتحي الذي رحل إلى صفوف الوكرة القطري.

فيما عاد البرازيلي برونو سافيو إلى صفوف نادي بوليفار البوليفي، بعد قضائه موسمًا واحدًا في صفوف النادي الأهلي وذلك عقب فسخ عقده.

وانتقل شادي حسين إلى صفوف فريق زد وأيمن أشرف إلى صفوف البنك الأهلي.

كما انتقل علي لطفي إلى صفوف فريق زد بشكل نهائي.

الأهلي تخلى أيضا عن الموزمبيقي لويس ميكيسوني الذى رحل إلى سيمبا التنزاني بعد فك الارتباط مع النادي الأهلي عقب انتهاء إعارته أيضا إلى أبها السعودي.

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ورحل حسام حسن إلى سموحة بشكل نهائى بعد تفعيل بند الشراء من الأهلي عقب انتهاء إعارته إلى النادي الساحلي.

كما رحل مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ثنائى الأهلي الشاب إلى زد بعد انتهاء إعارتهما حيث تواجد الأول فى الداخلية فى حين تواجد الثاني فى زد معارا قبل شرائه بشكل نهائى من قبل الأخير بعد صعوده رسميًا إلى الدوري الممتاز.

فيما ما رحل مصطفى سعد ميسي عن القلعه الحمراء بعد انتهاء إعارته مع نادى سموحة السكندرى لينتقل إلى زد، ورحل محمد اشرف الظهير الأيسر للأهلي إلى نادي زد.

كما أقترب محمد محمود من الانتقال الى صفوف فريق فيوتشر إف سي واقترب عمار حمدي لاعب الأهلي من الرحيل عن القلعه الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة بعد وضعه علي قائمة الانتظار في الأهلي.

ويملك اللاعب أكثر من عرض ابرزها سيراميكا كليوباترا وزد والمقاولون العرب.

واقترب العربى بدر من الانتقال الى نادي الجونة في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأهلى.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة فسخ النادى الأهلى عقد اللاعب الكونغولى والتر بواليا نظرا لعدم حاجة الفريق إلى خدماته وكذلك إعارة اللاعب الجزائري أحمد قندوسى في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كولر بتسلم تقارير رقمية عن لاعبى الأهلى

من ناحية أخرى تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقارير رقمية فردية عن جميع لاعبي الأهلي المقيدين في الموسم الجديد استعدادا لفترة الإعداد التي تبدأ يوم ٢٤ أغسطس الجاري.

يخوض لاعبو الأهلي خلال فترة التوقف الحالية تدريبات بدنية منفردة خلال الاجازة التي حصل عليها الجميع بعد انتهاء الموسم الحالي.

وقالت مصادر داخل الفريق إن اندويا مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وضع تدريبات خفيفة يؤديها اللاعبين بشكل منفرد علي هامش الاجازة التي حصل عليها الفريق للحفاظ علي الاوزان.

ويعود الأهلي إلي تدريباته يوم ٢٤ اغسطس الجاري لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

قال مصدر داخل الأهلي أن المهاجم الأجنبي الجديد قد يتواجد في معسكر الإعداد الخارجي بالفريق استعدادا للموسم الجديد.

أضاف: المفاوضات مستمرة ونسعي لحسم الأمر قبل السفر إلي معسكر الإعداد الخارجي من أجل ضمان تواجد اللاعب معنا منذ بداية المعسكر.

وأوضح:حال تأخر حسم الصفقة فقد ينضم اللاعب الأجنبي (المهاجم) إلي المعسكر مباشرة ويلحق بالبعثة.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي اصطحاب أكرم توفيق لاعب الفريق إلي معسكر الإعداد للموسم الجديد بعد أن اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.