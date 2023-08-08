الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات بالصف (صور)

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالصف، فيتو

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بمركز الصف المكون من ٣ طوابق، حيث يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين ووحدة محلية ومكاتب بريد وتموين وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة تضامن اجتماعي ومجلسا محليا، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدات المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد.


حيث بدأ النائب جولته الميدانية بتفقد المجمعات الخدمية لقرى الشوبك الشرقي والأخصاص وغمازة الصغرى والأقواز. 
واختتم جولته الميدانية بتفقد المجمع الخدمي لقرية الودي لمتابعة سير وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والمكاتب داخل المجمعات الخدمية.


وأطمئن نائب المحافظ علي تشغيل العمل بمكاتب الوحدات المحلية والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي وأنه جاري تشغيل مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني بداخل المجمعات.
 

وأكد نائب المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والأجتماعي والبيئ والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري.


يأتي ذلك في إطار تكليفات  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني لمتابعة التشغيل التجريبي لـ ١١ مجمع خدمات المواطنين لقري الشوبك الشرقي والاخصاص وغمازة الصغري والأقواز والودي بمركز الصف ومجمعات خدمات المواطنين لقرى الكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل والبرمبل وصول والقبابات بمركز أطفيح.
 

Advertisements

محافظ الجيزة يتفقد مشروع ترعة المريوطية 
 
 

 كما تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية. 


وتابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشينى وفلفلة وأعمال المخطط المرورى الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى وأعمال تحويلات عددًا من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها. 
 
 


وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولًا بأول  وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين الإنتهاء من أعمال التطوير بالطريق . 

ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.

 

وزير النقل: إنتاج قضبان السكك الحديدية لأول مرة في مصر ديسمبر (فيديو)

ننفرد بنشر عقد شيكابالا مع الزمالك بعد أنباء فسخ عقده (مستند)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة الجيزة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى حياة كريمة حي الهرم قرية الودي

مواد متعلقة

وزير النقل: إنتاج قضبان السكك الحديدية لأول مرة في مصر ديسمبر (فيديو)

ننفرد بنشر عقد شيكابالا مع الزمالك بعد أنباء فسخ عقده (مستند)

طريقة عمل الهمبورجر، بيتى وآمن وأحلى من الجاهز

ارتفاع معدلات الحرائق، وزارة الأوقاف ومولات والشقق أبرزها، خبراء يكشفون آليات الحد من اشتعال النيران وطرق مكافحة الحرائق

الأكثر قراءة

ننفرد بنشر عقد شيكابالا مع الزمالك بعد أنباء فسخ عقده (مستند)

انهيار سطح مول من 4 طوابق بالقاهرة الجديدة

بعد خضوعها لعملية جراحية، آمال ماهر تكشف تطورات حالتها الصحية

اديتله سم ومات في 5 دقايق.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالمنوفية

الزمالك، حقيقة احتراف زيزو و"كوبري" عودته إلى الأهلي

رغم حسم الصفقة، سبب تأخر الأهلي في إعلان اسم المهاجم الأجنبي الجديد

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

هيئة الدواء تحذر المواطنين من مضاد حيوي مغشوش بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

نهر يتحول للون الأحمر في جمهورية ألتاي، ما السبب ( فيديو)

ألزهايمر يفجر فضيحة مدوية في أمريكا، طالب يجبر رئيس الجامعة على الاستقالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقته بالخير والرزق والعمر الطويل

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية نور في السماء في المنام وعلاقتها بالصلاح وتجنب ارتكاب المعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية