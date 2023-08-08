نائب محافظ الجيزة يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات بالصف (صور)

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تشغيل مجمعات خدمات المواطنين بمركز الصف المكون من ٣ طوابق، حيث يضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين ووحدة محلية ومكاتب بريد وتموين وسجل مدني وشهر عقاري ووحدة تضامن اجتماعي ومجلسا محليا، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدات المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد.



حيث بدأ النائب جولته الميدانية بتفقد المجمعات الخدمية لقرى الشوبك الشرقي والأخصاص وغمازة الصغرى والأقواز.

واختتم جولته الميدانية بتفقد المجمع الخدمي لقرية الودي لمتابعة سير وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والمكاتب داخل المجمعات الخدمية.



وأطمئن نائب المحافظ علي تشغيل العمل بمكاتب الوحدات المحلية والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي وأنه جاري تشغيل مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني بداخل المجمعات.



وأكد نائب المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والأجتماعي والبيئ والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري.



يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني لمتابعة التشغيل التجريبي لـ ١١ مجمع خدمات المواطنين لقري الشوبك الشرقي والاخصاص وغمازة الصغري والأقواز والودي بمركز الصف ومجمعات خدمات المواطنين لقرى الكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل والبرمبل وصول والقبابات بمركز أطفيح.



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محافظ الجيزة يتفقد مشروع ترعة المريوطية





كما تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.



وتابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشينى وفلفلة وأعمال المخطط المرورى الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى وأعمال تحويلات عددًا من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.







وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولًا بأول وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين الإنتهاء من أعمال التطوير بالطريق .

ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.



