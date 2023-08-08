أخبار المحافظات اليوم: وفاة نقيب الزراعيين الأسبق بالإسماعيلية.. وزير التنمية المحلية يتابع الخطة الاستثمارية الجديدة بالمنوفية.. مسعف وسائق يعيدان 47 ألف جنيه لذوي مصابين بكفر الشيخ

شهدت محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة عددًا من الاخبار والجولات والتصريحات الهامة أبرزها ترصدها لكم فيتو خلال التقرير التالي:-

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة

حيث استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في ضوء متابعة للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي بداية اللقاء تابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ المنوفية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية.. لــ التفاصيل اضغط هنا

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أسامة ربيع يعلن نجاح انتشال القاطرة الغارقة وإخلاء مجرى قناة السويس

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.

إشادة بفرق الإنقاذ

وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة، والتي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة، وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ.. لــ التفاصيل اضغط هنا

مسعف وسائق يعثران على 47 ألف جنيه ومتعلقات شخصية ويسلمانها لذوي المصابين

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على رافد طريق كفر الشيخ المحلة الكبري، أعلى كوبري متبول، وجرى نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم، بمتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.



كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للمسعف محمد زرد، والسائق حمادة السعيد لعثورهما على 47700 جنيه، وتليفون محمول.. لــ التفاصيل اضغط هنا

وفاة عبد المنعم مندور نقيب الزراعيين الأسبق بالإسماعيلية

وفى سياق متصل، فقدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 المهندس عبد المنعم مندور، نقيب الزراعيين الأسبق جراء وعكة صحية شديدة.

معلومات عن الراحل

وشغل الراحل المهندس عبد المنعم مندور منصب نقيب الزراعيين في محافظة الإسماعيلية لمدة ١٨ عاما، كما كان عضوا دائما فى التنظيمات والمجالس الشعبية المحلية..لــ التفاصيل اضغط هنا

محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس السيسي على أبناء العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج

وشارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم عمال شركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم انطلاق عدد من فعاليات بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا والتي تم تنفيذها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة الشركة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، المكتب الفني للمحافظ.. لــ التفاصيل اضغط هنا