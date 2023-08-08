الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أسامة ربيع يعلن نجاح انتشال القاطرة الغارقة وإخلاء مجرى قناة السويس (صور)

جانب من عمليات اسنتشال
جانب من عمليات اسنتشال القاطرة فهد، فيتو

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث. 

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إشادة بفرق الإنقاذ 

وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة، والتي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة، وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ والتي شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء، فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق ٢٧ مترا، مما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين. 

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جانب من عمليات اسنتشال القاطرة فهد، فيتو

القيام بعدة إجراءات 

وأوضح الفريق ربيع أن عملية رفع وانتشال القاطرة "فهد" تطلبت القيام بعدة إجراءات، بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية ، لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان،  لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة. 

جانب من عمليات اسنتشال القاطرة فهد، فيتو

وأشار رئيس الهيئة إلى أن موقع انتشال القاطرة الغارقة "فهد" تم تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة. 

 

وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين، ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ حيث شهدت القناة على مدار يومي اليوم الثلاثاء وأمس، عبور 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن.
 

جانب من عمليات اسنتشال القاطرة فهد، فيتو

                          
وكان قد أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة"فهد" واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري إلى محطة البلاح ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.

العثور على الجثمان 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق ٢٤ مترا من خلال مجموعات غطس متتالية.

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