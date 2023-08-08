الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

جامعة بنها تشارك بمؤتمر التميز في البحث العلمي

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

شارك الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، فى مؤتمر التميز في البحث العلمي والذى عقد تحت شعار "مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر"، ونظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة فولبرايت مصر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وقال القائم بعمل رئيس الجامعة أن جامعة بنها قد شاركت فى فعاليات المؤتمر بوفد من شباب الباحثين المتميزين في البحث العلمي والنشر الدولي بالتخصصات العلمية المختلفة.

وأكد "الجيزاوي" حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص الجامعة أيضا على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة وبالخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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في وقت سابق عقد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها الحكومية، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

جاء ذلك  بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق المشترك للاستفادة من خبرة جامعة بنها الحكومية في مختلف المجالات والتخصصات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتقديم المشاريع البحثية المرتبطة بدعم التكنولوجيا.

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التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور جمال السعيد الدكتور محمد أيمن عاشور العام الدراسي الجديد 2023 أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د أيمن عاشور وزير التعليم العالي رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

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