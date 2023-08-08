تنسيق 2023، تعرف على تفاصيل الدراسة بكلية الآداب جامعة بنها

قال الدكتور محمد أبو عرب عميد كلية الآداب جامعة بنها، إن الالتحاق بالكلية وبأقسامها المختلفة يشغل بال الكثير من الطلبة والطالبات وخصوصا طلاب الثانوية العامة الذين يسجلون رغباتهم في تنسيق الكليات 2023.

مبينًا أنَّ الكلية تهدف إلى المساهمة في العلم والمعرفة والثقافة في تخصصات الآداب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية وتنمية قدرات طلابها وإكساب الدارسين بها المهارات المختلفة في جميع التخصصات، مما يجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

وأكّد الدكتور أبو عرب أنَّ الكلية ستقوم ببحث مقترح بتنفيذ ملتقى للتوظيف في نهاية العام الدراسى وستدعو فيه كل الشركات والمؤسسات والهيئات التي يعمل بها طلاب كليات الآداب مع دعوة رابطة كلية الآداب حتى يلتقي كل الطلاب سويًا ويتعرف كل طالب عن متطلبات كل وظيفة وكيفية مواكبة سوق العمل المتغير والدورات التدريبية المختلفة التي يجب الانضمام إليها ومن ثم يلتحقون بالوظائف المتاحة.

وأضاف أبو عرب أن الكلية وضعت شروطا للقبول بأقسامها المختلفة،

فقسم اللغة العربية سيقبل 250 طالبا بلا شروط، وقسم اللغة الإنجليزية سيقبل 250 طالبا بشرط حصول الطالب على 45 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم اللغة الفرنسية يستقبل 250 طالبا بشرط حصول الطالب على 38 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم التاريخ والآثار يستقبل 170 طالبا من القسم الادبى بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى و80 طالبا من القسم العلمى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم الجغرافيا ونظم المعلومات يستقبل 170 طالبا من القسم الادبى بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى و80 طالبا من القسم العلمى على ان تكون درجة الجيولوجيا لطلاب علمى علوم 46 درجة والرياضيات 80 درجة وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم الفلسفة يستقبل 170 طالبا من القسم الادبى بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى و80 طالبا من القسم العلمى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم الاجتماع يستقبل 170 طالبا من القسم الادبى بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى و80 طالبا من القسم العلمى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم علم النفس يستقبل 170 طالبا من القسم الادبى بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى و80 طالبا من القسم العلمى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم المكتبات يستقبل 250 طالبا بدون شروط محددة واجتياز المقابلة الشخصية



قسم الإعلام يستقبل 250 طالبا بشرط حصول الطالب على 136 درجة ( 80% ) فى مجموع اللغات بالثانوية العامة وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم اللغة الصينية يستقبل 25 طالبا بشرط حصول الطالب على 136 درجة ( 80% ) فى مجموع اللغات بالثانوية العامة وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.



قسم اللغة اليابانية يستقبل 25 طالبا بشرط حصول الطالب على 136 درجة ( 80% ) فى مجموع اللغات بالثانوية العامة وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضاف الدكتور محمد ابو عرب عميد الكلية ان الافضلية بين الطلاب للمجموع الأعلى ( اعتباري ) والمقصود بذلك درجة المادة + مجموع الثانوية العامة.

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