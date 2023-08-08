ليفاندوفيسكي يقود هجوم برشلونة أمام توتنهام في كأس خوان جامبر

يخوض فريق برشلونة الإسباني مباراة ودية اليوم الثلاثاء ضد نظيره توتنهام الإنجليزي في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

مباراة برشلونة ضد توتنهام يستضيفها ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في كأس خوان جامبر، لعام 2023.

تشكيل برشلونة

شتيجن - أراوخو، كوندي، جارسيا، بالدي - بيدري، روميو، دي يونج، جافي - رافينها، ليفاندوفسكي.

تشكيل توتنهام

فيكاريو، ريجيلون، داير، سانشيز، بورو، بيسوما، لوسيلسو، سكيب، بيريزيتش، ريتشارليسون، سولومون

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موعد مباراة برشلونة ضد توتنهام

تقام مباراة برشلونة ضد توتنهام هوتسبير فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، في نهائي كأس خوان جامبر

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام في كأس جوان غامبر 2023؟



أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية أنها ستنقل مباراة برشلونة وتوتنهام في كأس جوان غامبر 2023.

وستكون المباراة مُذاعة مجانًا عبر قناة "OnTime Sports 1 HD" المفتوحة.

جدير بالذكر أن برشلونة الإسباني كان فاز ببطولة خوان جامبر الودية، الموسم الماضي، ضد بوماس المكسيكي بعدما حقق انتصارًا بسداسية نظيفة.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات برشلونة للنسخة الجديدة من الدوري الإسباني، حيث يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل.

أما توتنهام، فسيبدأ مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد في اليوم نفسه.

برشلونة يسعى لاستعارة ثنائي مانشستر سيتي

تقدم نادي برشلونة الإسباني بعرض لنظيره مانشستر سيتي، للحصول على خدمات لاعبين من صفوفه في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، الأحد الماضي، أن برشلونة طلب استعارة الثنائي البرتغالي، برناردو سيلفا وجواو كانسيلو.

ويريد البارسا استعارة سيلفا لموسم واحد، مع وجود خيار شراء إلزامي بقيمة 70 مليون يورو.

أما كانسيلو، فقد طلب النادي الكتالوني استعارته، لكن مع وضع بند خيار الشراء، وليس إلزاميا.

رحيل ديمبلي لباريس سان جيرمان

ويرغب برشلونة في استغلال اقتراب رحيل الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، إلى باريس سان جيرمان، وتخفيض فاتورة رواتب الفريق، من أجل عقد صفقات جديدة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن مانشستر سيتي لا ينوي التفريط في خدمات برناردو سيلفا، الذي تألق بشكل كبير مع الفريق الإنجليزي في الموسم الماضي، وساهم بقوة في التتويج بالثلاثية التاريخية.