أرسنال يحسم صفقة ديفيد رايا حارس برينتفورد

أنهى نادي أرسنال الإنجليزي اتفاقه مع برينتفورد للتعاقد مع حارسه ديفيد رايا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل الموسم الجديد.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا والمتخصص في أخبار الانتقالات، أن أرسنال أتم اتفاقه على بنود التعاقد مع الحارس ديفيد رايا، وأنه يجرى حاليا إعداد الوثائق والعقود الخاصة بالصفقة مع حجز الكشوفات الطبية الأسبوع الجاري.

وأضاف فابريزيو رومانو أن الصفقة سوف تكلف أرسنال ما يصل لـ30 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر أن يوقع الحارس على عقد يربطه بأرسنال حتى صيف عام 2028.

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الحارس صاحب الـ27 عاما من ناشئي كورنيلا الإسباني وانتقل إلى بلاكبيرن في 2012 وأعير إلى ساوثبورت، وانتقل في 2019 إلى برينتفورد حيث أصبح حارسا أساسيا.

من ناحية أخرى، تواجد اللاعب المصري محمد النني في احتفال تتويج فريقه أرسنال بلقب الدرع الخيرية علي حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، ليحقق الجانرز أفضل بداية في الموسم، وهو التتويج ببطولة علي حساب السيتيزن.

وحرص النني علي التواجد داخل أرضية ملعب ويمبلي رغم استبعاده، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في معسكر الإعداد الخاص بالفريق في سنغافورة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

سجل بالمر الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك أرسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل، وسجل تروسارد هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب، بدلا من الضائع بعد تصويبة غيرت اتجاهها بعد ارتطامها بـ أكانجي.

أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

بدأت المباراة بضغط قوي من الفريقين وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في نصف الملعب.

وبعد مرور دقائق استطاع السيتي السيطرة على الكرة بينما لعب ارسنال على التحولات الهجومية.

وفي الدقيقة 13 كانت أخطر هجمة في اللقاء بعد تسديدة قوية من رودري كادت أن تسكن شباك أرسنال.

وفي الدقيقة 22 كاد أرسنال أن يباغت السيتي بالهدف الأول عن طريق تصويبة من هافيرتز ولكن تصدى لها أورتيجا.

وبعد الدقيقة 25 سيطر أرسنال على الكرة بينما تراجع السيتي إلى الخلف قليلا.

وفي الدقيقة 39 كرر هافيرتز تصويباته القوية وكادت تسفر عن الهدف الأول ولكن تصدى لها أوريتجا.

وفي الدقيقة 43 سدد رودري كرة خادعة من نصف الملعب بعد ما رأى رامسدل متقدما عن مرماه ولكن التصويبة جاءت فوق العارضة.

مانشستر سيتي وارسنال، فيتو

أحداث الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وارسنال

بدأ الشوط الثاني قويا بين الفريقين وتبادلا السيطرة على الكرة.

وأجرى مانشستر سيتي أول تغيير بخروج جرليتيش ونزول فودين.

وفي الدقيقة 70 أجرى جوارديولا تبديلين بإخراج هالاند وكوفاسيتش ونزول بالمر ودي بروين.

وفي الدقيقة 70 كاد بالمر أن يسجل الهدف الأول بعد تبادل رائع للتمريرات من دي بروين إلى فودين إلى بالمر الذي سددها بقوة ولكن تصطدم بدفاع أرسنال وتخرج لركنية.

وسجل بالمر الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك ارسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل.

ودفع أرتيتا بالمهاجم نيكتياه في الدقيقة 80 أملا في تعديل النتيجة قبل انتهاء المباراة.

وسجل تروسارد هدف التعادل لأرسنش في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع.