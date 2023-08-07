صحف إنجلترا تبرز تتويج آرسنال بكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي

آرسنال، سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الإثنين، اهتمامها بتتويج آرسنال بلقب درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي، وذلك عقب فوزه أمس على مانشستر سيتي، بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وكتبت صحيفة "ميرور" عنوانا: "درع الأحلام.. بطل ركلات الترجيح رامسديل يرسل رسالة للسيتي ومدربه: تخطينا الحاجز الذهني.. يمكننا هزيمة البطل في مباراة كبيرة".



كما عنونت صحيفة "ديلي إكسبريس": "علامة سحرية.. أوصلنا الانطباع بحسب رامسديل عقب مجد ركلات الترجيح".

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كما كتبت صحيفة "ديلي تلجراف": "مدافع بارزة.. آرسنال يضع علامة للموسم".

أما صحيفة "التايمز" فعنونت: "جاهزية آرسنال لحملة اللقب".

كأس الدرع الخيرية

وتواجد اللاعب المصري محمد النني في احتفال تتويج فريقه أرسنال بلقب الدرع الخيرية علي حساب مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي، ليحقق الجانرز أفضل بداية في الموسم، وهو التتويج ببطولة علي حساب السيتيزن.

وحرص النني علي التواجد داخل أرضية ملعب ويمبلي رغم استبعاده، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في معسكر الإعداد الخاص بالفريق في سنغافورة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

سجل بالمر الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك أرسنال بالدقيقة 76، بعد تصويبة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك رامسديل، وسجل تروسارد هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المتحسب، بدلا من الضائع بعد تصويبة غيرت اتجاهها بعد ارتطامها بـ أكانجي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

في خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

في خط الوسط: جاك جريليش، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، رودري.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: آرون رامسدال.

في خط الدفاع: بن وايت، جابريل، ويليام صليبا، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، توماس بارتي.

في خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.