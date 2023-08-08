20 منحة دراسية بتخفيض 50% من جامعة الملك سلمان لأبناء جنوب سيناء

توصل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إلى اتفاق مع الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية على تخصيص عدد لا يقل عن (20) منحة دراسية بخصم حتى 50% من المصروفات الدراسية بعدد من كليات الجامعة بعدة مجالات مختلفة وذلك خلال العام الأكاديمي 2023/ 2024.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة لدعم الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وطلاب جامعة الملك سلمان من أبناء جنوب سيناء من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

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فودة يبحث مع رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة ومدير متحف الحضارة إقامة أجندة لعدد من الفعاليات الفنية

وفي سياق آخر استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مساء أمس بمكتبه بمدينة شرم الشيخ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والدكتور أحمد غنيم مدير متحف الحضارة بالقاهرة وذلك لمناقشة سبل الإعداد لأجندة أحداث سياحية عالمية مختلفة بغرض الترويج السياحي والتسويق الأمثل لمدينة شرم الشيخ، حيث تم الاتفاق علي اقامة العديد من الفاعليات المختلفة، رياضية وفنية وثقافية علي مدار الشهور القادمة، كما تم بحث تحديد عدد من الأماكن المتميزة بالمدينة لإقامة هذه الفعاليات.



حضر اللقاء اللواء أحمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والمستشار وليد السباعى المستشار القانوني للمحافظة وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ والدكتور اسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة.