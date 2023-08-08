الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

20 منحة دراسية بتخفيض 50% من جامعة الملك سلمان لأبناء جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

توصل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء إلى اتفاق مع الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية على تخصيص عدد لا يقل عن (20) منحة دراسية بخصم حتى 50% من المصروفات الدراسية بعدد من كليات الجامعة بعدة مجالات مختلفة وذلك خلال العام الأكاديمي 2023/ 2024.

 

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة  لدعم  الطلاب الناجحين في الثانوية العامة وطلاب جامعة الملك سلمان من أبناء جنوب سيناء من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

Advertisements

 

فودة يبحث مع رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة ومدير متحف الحضارة إقامة أجندة لعدد من الفعاليات الفنية 

 

وفي سياق آخر استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مساء أمس بمكتبه بمدينة شرم الشيخ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والدكتور أحمد غنيم مدير متحف الحضارة بالقاهرة وذلك لمناقشة سبل الإعداد لأجندة أحداث سياحية عالمية مختلفة بغرض الترويج السياحي والتسويق الأمثل لمدينة شرم الشيخ، حيث تم الاتفاق علي اقامة العديد من الفاعليات المختلفة، رياضية وفنية وثقافية علي مدار الشهور القادمة، كما تم بحث تحديد عدد من الأماكن المتميزة بالمدينة لإقامة هذه الفعاليات. 

 


حضر اللقاء اللواء أحمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والمستشار وليد السباعى المستشار القانوني للمحافظة  وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ  والدكتور اسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة.

إنقاذ طفلتين من الغرق بشاطئ بالوظة بشمال سيناء

محافظ جنوب سيناء: تنظيم فعاليات عالمية عائدها لحياة كريمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة العامة لتنشيط السياحة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة السكرتير العام المساعد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة الملك سلمان الدولية جامعة الملك سلمان الدولية خالد فودة محافظ جنوب سيناء شمال سيناء شرم الشيخ

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

بيان عاجل للحكومة بشأن تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها

الصحف الإنجليزية تبرز موقف محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

أوسوريو يتمسك باستمرار شيكابالا

المنتخب يرد، هل يتم استبعاد كهربا من معسكر سبتمبر بسبب الإيقاف

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تنشر وثيقة كيفية ترتيب رغبات الطلاب

لتجنب الحبس والغرامة، خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

Advertisements

منوعات

المزيد

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 8-8-2023 أبراج الثور والجوزاء والحمل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

محاولة اغتيال زيلينسكي.. جهاز الأمن الأوكراني يكشف الكواليس وسيدة روسية كلمة السر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة للشيخ إبراهيم الفشني من سورة الحجرات (فيديو)

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

عالم أزهري: الطلاق العاطفى سببه خلل فى اتباع منهج الله بشأن العلاقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية