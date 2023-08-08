الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

ندوة بمستشفى أورام الإسماعيلية حول تطبيق معايير الجودة الوطنية

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

شهد مستشفى أورام الإسماعيلية، فعاليات الندوة التي نظمها فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية برئاسة الدكتور يوسف عامر، للعاملين بالمستشفى  للتعريف بدور تطبيق معايير  الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR في تقليل حدوث الضرر، وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية وحمايتهم من المخاطر، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة تساعد على تقديم خدمات صحية بمستوى جودة عالية والوصول لرضا المرضى.  

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أبرز المشاركون في الندوة 

شارك بالندوة، الدكتور عادل إسماعيل، مدير عام مستشفى الأورام، وفريق إدارتي الدعم الفني، والتسجيل والاعتماد بالهيئة.  

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وخلال الندوة، أكد الدكتور يوسف عامر، إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)هي الجهة المنوط بها إصدار معايير الجودة الحاصلة على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية "الإسكوا"، وتهدف إلى تحسين أداء إدارة المنشآت الصحية، التدريب المستمر على أحدث أدلة العمل، مما يساهم ورفع الكفاءة العملية لمقدمي الخدمة الصحية، وتحسين الممارسة الإكلينيكية وتقديم خدمات صحية ذات جودة فائقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقدم حزمة من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالقطاع الصحي على معايير الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR  لضمان الفهم الصحيح للمعايير والقدرة على تطبيقها بكفاءة وفعالية. 

 

تأهيل المنشآت الطبية 

وأوضح فريق إدارة الدعم الفني ( GAHAR)، أن الهيئة حريصة على تقديم كافة أوجه المساعدة لتأهيل المنشآت الراغبة في الانضمام للتأمين الشامل، من خلال إعداد وتطوير برامج التقييم الذاتي لكافة المنشآت الصحية،وتهيئة العاملين وإعداد الكوادر البشرية وتنمية قدراتهم على التقييم، حيث تقدم المستشفى طلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة للبدء في التسجيل والاعتماد، وتقوم الهيئة بمراجعة وثائق المستشفى ثم ارسال فريق لتنمية قدرة المنشآت الصحية ومساعدتها على التطوير بما يضمن التطابق مع المعايير والمتطلبات، فضلًا عن تقديم الدعم عن بعد من خلال إرسال أداة التقييم الذاتي ومتابعة وتحليل ومراجعة الخطة التصحيحية وتقديم الدعم المستمر للمنشآت الصحية. 

 

خطوات الحصول على التسجيل 

كما استعرض فريق التسجيل والاعتماد، الخطوات التي تتخذها المنشأة للحصول على التسجيل والاعتماد من GAHAR، من خلال تقييم عدد من المتطلبات الرئيسية لتقديم الخدمات الصحية، مثل متطلبات التراخيص ومتطلبات السلامة الوطنية، ودليل تشغيل المنشأة، ومتطلبات الحكومة والقيادة، ومتطلبات قوى العمل، بالإضافة إلى التأكيد على أن متطلبات التسجيل والاعتماد متاحة بالمجان على الموقع الرسمي للهيئة  https://www.gahar.gov.eg/K 

أشرف على تنفيذ الندوة، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع.  

 

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