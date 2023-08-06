الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تحذير من دول عربية جديدة لمواطنيها في لبنان بعد أحداث مخيم عين الحلوة

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

دعت عدد من الدول العربية، اليوم الأحد رعاياها في لبنان لتوخي الحذر، خاصة بعد الأحداث التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

 

قطر وعمان تحذران مواطنيهما في لبنان 

ودعت سفارتا عمان وقطر اليوم الأحد مواطنيهما، وذلك بعد التحذير السعودي والكويتي والبحريني، إلى ضرورة توخي الحذر والتقيد بالإجراءات الأمنية اللازمة والابتعاد عن المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة، واتباع الإرشادات الأمنية الصادرة عن جهات الاختصاص.


وأصدرت السفارة القطرية في بيروت بيانا اليوم الأحد، طالبت فيه المواطنين الموجودين حاليا في لبنان التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التاية: 009611835111 - 00961835444، فيما خصصت السفارة العمانية الأرقام التالية: 76010037 و01856555.
وشهد مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد كبير من سكان المخيم.
 

وبالأمس السبت دعت البحرين عبر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية، حفاظًا على سلامتهم.

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وحذرت السفارة البحرينة الرعايا البحرينيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية من الاقتراب من المناطق التي تشهد حاليًا نزاعًا مسلحًا، داعية إلى مغادرة الأراضي اللبنانية حفاظًا على سلامتهم.


وجاء في البيان الصادر عن دولة البحرين أمس السبت، أن من الضروري الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية مسبقًا حول عدم السفر نهائيًا إلى لبنان، وذلك لحمايتهم من التعرض لأية مخاطر.

 

وتأتي الخطوة البحرينية بعد خطوات ممثالة اتخذتها السعودية والكويت وألمانيا وبريطانيا، وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا.

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خريطة الحركات المسلحة الموجودة داخل مخيم عين الحلوة في لبنان

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البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

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