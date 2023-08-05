البحرين تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان
دعت البحرين عبر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية، حفاظًا على سلامتهم.
وحذرت السفارة البحرينة الرعايا البحرينيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية من الاقتراب من المناطق التي تشهد حاليًا نزاعًا مسلحًا، داعية إلى مغادرة الأراضي اللبنانية حفاظًا على سلامتهم.
وأشارت في بيان اليوم السبت، إلى ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية مسبقًا حول عدم السفر نهائيًا إلى لبنان، وذلك لحمايتهم من التعرض لأية مخاطر.
وتأتي الخطوة البحرينية بعد خطوات ممثالة اتخذتها السعودية والكويت وألمانيا وبريطانيا، وسط اشتباكات بين فصائل متناحرة بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا.
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