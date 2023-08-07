خارجية لبنان تؤكد رفض أي دعم للتنظيمات المسلحة والمتطرفة داخل أراضيه

أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الإثنين، رفض بلاده أي دعم للتنظيمات المسلحة والمتطرفة داخل أراضيه، مؤكدًا حرص بلاده على أمن الرعايا العرب.

وشدد الوزير اللبناني، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، على توافق الأجهزة الأمنية على أمن الرعايا العرب واتخاذ كل التدابير لحماية المواطنين والأجانب.

ونوه مولوي إلى أنه لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى، مشددًا على تنفيذ القانون دون مساومة على تنفيذه أو على مصلحة الدولة

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



