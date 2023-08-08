مشروعك يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على اهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما له من دور محوري فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، التى تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

حيث شهد المشروع تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن 3 مليارات و202 مليون و800 ألف جنيه وذلك لتمويل عدد 33 ألفا و287 مشروعًا استثماريًا متنوعًا تجاري وصناعي وزراعي وخدمي، وساهمت تلك المشروعات فى توفير 93 ألفا و203 فرص عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.



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وأشار أكرم مكرم - المدير التنفيذي لـ “ مشروعك” أن إجمالي حجم القروض الممنوحة خلال شهر يوليو من خلال (مشروعك ) 7 مليون و281 الف جنيه وذلك لتمويل 29 مشروعًا إستثماريًا متنوعًا، حيث ساهمت فى توفير 82 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، حيث أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.



هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الالتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.