الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

تقديم الخدمة لـ300 مواطن خلال قافلة طبية بالدلنجات في البحيرة (صور)

قافلة طبية بمدينة
قافلة طبية بمدينة الدلنجات بالبحيرة، فيتو

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة طبية بقرية كفر الشيخ التابعة لقرية البستان حيث تم تقديم خدمات طبية لعدد 250 من أهالي القرية بمختلف التخصصات منها الباطنة والأطفال والأسنان والرمد والعظام والجلدية والتحاليل مع صرف العلاج وعمل 50 نظارة طبية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

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قافلة طبية بمدينة الدلنجات بالبحيرة، فيتو
قافلة طبية بمدينة الدلنجات بالبحيرة، فيتو

وفي إطار منفصل، تواصل مديرية صحة بالبحيرة فاعليات مبادرة " 100 يوم صحة" والخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمواطنين من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وسط اقبال متزايد من المواطنين المترددين للإستفادة بخدمات الحملة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

وأشار الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها الطبية المجانية لعدد 209 ألف و862 مواطن منذ بدء الحملة وحتى الآن.

كما صرح وكيل الوزارة بأن صحة البحيرة ما زالت تواصل تحقيق الأرقام القياسية بالنسبة للإنجاز اليومي فى شتى مبادرات حملة 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية، وذلك منذ انطلاق الحملة  وحتى الآن.

قافلة طبية بمدينة الدلنجات بالبحيرة، فيتو

واشار إلى ارتفاع مؤشرات المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، حيث سجل عدد المنتفعات زيادة بلغت 129697 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، وذلك بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

جدير بالذكر أن الحملة تقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين، وبدأت فعالياتها  فى  25 /6 وتستمر حتى 1 /10/ 2023 م.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

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