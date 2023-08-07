جامعة بنها تشدد على مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها اجتماعا مع لجنة السلامة والصحة المهنية بجامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة، والدكتور إبراهيم راجح المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، شيرين شوقي أمين عام الجامعة، رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالجامعة.

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وخلال الاجتماع وجه القائم بعمل رئيس الجامعة بأهمية مراعاة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجامعة وتدريب العنصر البشري على وسائل السلامة والصحة المهنية، وإبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة، وإعداد خطط حقيقية لمواجهتها تكون محددة بوقت وزمن معين، مؤكدا ان جميع اعضاء اللجنة أمام مسئولية مشتركة في الحفاظ على ممتلكات الدولة.

وقال الدكتور السيد فودة أن الاجتماع ناقش الهيكل التشكيلي للجان السلامة والصحة المهنية، وخطة التدريب لأعضاء الجهاز الوظيفي وأعضاء اللجنة بالإضافة الى مناقشة عمل ندوات تثقيفية توعوية عن مفاهيم السلامة والصحة المهنية وأهميتها، ومناقشة امكانية عمل عملية إخلاء وهمي لمبنى إدارة الجامعة كما تم كمناقشة عملية تطوير منظومة أمن الحريق سواء طفايات الحريق او الإنذار المبكر للحريق.

من ناحية أخرى أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية سوف يعقد شهريا لمتابعة تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة الوحدات على مستوى الجامعة.