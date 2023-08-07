محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع الإشغالات والنظافة بمدينة بنها

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.

جاء ذلك خلال جولة الهجان بمدينة بنها مرورا بمنطقة أسفل الكباري بمنطقة وابور الثلج، موجها برفع الإشغالات والباعة الجائلين من أجل تيسير الحركة المرورية، واستجابة لشكاوى المواطنين من التكدسات المرورية بهذه المناطق، وإعادة الوجه الحضاري لها.

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وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

وشدد، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.



وخلال الجولة وجه الهجان بسحب رخص ورفع اللوحات المعدنية لعدد من سيارات الأجرة بمنطقة عزبة السوق على الرياح التوفيقي، التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية من منزل كوبري الحرس الوطني.

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بتفقد المجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر بقرى المريج ومنشأة الكرام والأحراز، حيث أكد على أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري مؤكدا أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700م٢ ويتكون المبنى في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهم، ويضم "وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن إجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف الشوارع الفرعية بقرية الشوبك بطول ٥٠٠ متر، تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى موجها بدفع الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشروع.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي ستقام على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير إذ تم إستلام الموقع بتاريخ 2 فبراير 2022 ومدة تنفيذ المستشفى ١٨ شهرا، حيث تبلغ نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية حوالي ٤١% بالموقع، وشدد الهجان على دفع الأعمال لسرعة التسليم في الموعد المقرر لها ودخولها الخدمة، مشيرًا إلى حرصه الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال التي يتم تنفيذها، وذلك لضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكل أهالينا بقرى مركز شبين القناطر.