الإثنين 07 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية

محافظ الغربية، فيتو
محافظ الغربية، فيتو

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، الاستاذة نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الدكتورة ريهام غنيم مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية لمناقشة مستجدات الأعمال في مشروعات محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، تطوير عمارات الاوقاف بالعجيزي بالإضافة إلي مناقشة خطة الرصف للعام الحالي.

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وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الآليات والإجراءات التي تم تنفيذها لاستغلال الأصول المملوكة للمحافظة وغير المستغلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول وإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الخدمية التنموية الجاري تنفيذها ستقدم خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

وفي سياق متصل ناقش رحمي الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية لتذليل كافة العقبات الممكنة لسرعة نهو الأعمال بجميع المشروعات وبدء استلام المشروعات التي تم نهو الأعمال بها من جهات الولاية.

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