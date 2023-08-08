أسوأ السيارات الكهربائية والهجين من حيث المقاعد

تصميم المقاعد الداخلية للسيارات يعد من أهم مراحل التصميم نظرا لان القيادة تعتمد علي الراحة لذا تحرص الشركات على تصميم مقاعد أكثر راحة في القيادة، الآمنة دون الإصابة بجهد وغير ذلك من سلامة الأطفال الصغار في السيارات، وحرصت العديد من مراكز الابحاث علي اختبار ما يقرب من 56 سيارة لمعرفة راحة وصلاحيات المقاعد لاستيعاب مقاعد الأطفال بأمان وراحة تضمنت فئات التقييم المزالج، ومقعد الرضيع الخلفي، والمقصورة الخلفية المواجهة، والمقصورة الأمامية القابلة للتحويل، والمقعد الخلفي المرتفع، والوصول إلى الصف الثالث وفي أدنى الترتيب جاءت سيارة هيونداي فينيو بين سيارات الدفع الرباعي ذات الصفين. حتى أنها سجلت D في فئة السيارات القابلة للتحويل ومع ذلك، حصل النموذج على تصنيفات A للمزالج والأقسام القابلة للتحويل.

Advertisements

اقرأ التالى: 5 نصائح لتوفير البنزين عند تشغيل تكييف السيارة أثناء الموجة الحارة

سيارة فينيو

سيارة فينيو التي تم القياس عليها كانت الطراز الأساسي منها تشمل تجهيزات حزم automaker بالسيارة شاشة المعلومات والترفيه مقاس 8.0 بوصات ومجموعة أمان ” سمارت سانسيتيف” الخاصة بصانع السيارات والتي تتضمن اكتشاف المشاة وتخفيف الاصطدام الأمامي والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، كانت متوفرة في البداية مع علبة تروس يدوية، لكن هيونداي أوقفت طرازات الناقل اليدوي لنقص الطلب عليها.

سيارة BMW I4

جاءت سيارة BMW I4 من بين سيارتين كهربائيتين حصلت على 2.6 درجة. كانت أدنى درجاتها نقطتين لفئات مقاعد الرضيع، والخلفية القابلة للتحويل، والمقاعد الداعمة.

يتوفر i4 بطرازات eDrive35 وeDrive40 وM50 في الولايات المتحدة يعد eDrive40 بعجلات مقاس 18 بوصة هو قمة نطاق المجموعه من خلال قطع مسافة 301 ميلا في الشحنة الكاملة ، كما جاءت سيارة كيا نيرو EV في ترتيب أدني بين الطرازات المكهربة وسجلت درجة C لكلا النوعين من مقاعد الأطفال القابلة للتحويل ومقاعد الأطفال الرضع، وتلقى Niro EV مراجعة إيجابية، وكان السعر هو المشكلة الأساسية. على الرغم من أن قابلية استخدام مقاعد الأطفال ليست شيئًا نضعه في الاعتبار عند تقييم السيارة.

أفضل السيارات الكهربائية والسيارة الهجينة



كانت سيارات كيا كرنفال هي الشاحنة الصغيرة الوحيدة في هذا الاختبار، لذا فهي الأفضل والأسوأ كانت أدنى درجة هي C للمقعد المواجه للأمام في الصف الثالث، لكنها حصلت على تصنيفات A للمزلاج، ومقعد الصف الثاني القابل للتحويل، والفئات الداعمة.

وصل أحدث جيل منن الكرنفال لعام 2022 كبديل لسيارة سيدونا، وأضافت العلامة التجارية الكماليات إلى المقصورة، مثل تقديم زوج من الشاشات مقاس 12.3 بوصة، وكاميرا للرؤية الليلية في المقعد الخلفي، ونظام ترفيه للمقعد الخلفي.

ظهر Ridgeline المحدث لأول مرة في طراز 2021 لقد تميزت بنهاية أمامية مربعة الشكل ومساحة ركاب رائدة في ذلك الوقت يمكن طي المقاعد الخلفية لأعلى ولأسفل لتناسب البضائع ذات الأشكال المختلفة داخل الشاحنة.