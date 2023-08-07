ارتفاع أسعار سيارات أوبل 2024 بعد رفع الفائدة

سيارات أوبل، تأثرت سيارات أوبل داخل السوق المحلى بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% والتى أقرها البنك المركزي مطلع أغسطس، مما أدى إلى زيادة أسعار السيارات وعلى رأسها سيارات أوبل بزيادة تصل لنحو 50 ألف جنيه.

ونرصد فى التقرير التالى أسعار سيارات أوبل موكا في مصر 2024 بعد الزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة.



أسعار سيارات أوبل موكا 2024

اليجانس بمليون و149 ألفا و990 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

GS Line بسعر مليون و299 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و249 ألفا و990 جنيها بزيادة 50 ألف جنيه.

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زيادة أسعار أوبل كروس لاند 2024

أول فئة اليجانس 949.990 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

ثاني فئة توب لاين مليون و69 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و19 ألفا و990 جنيها بزيادة 50 ألف جنيه.

أسعار أوبل كورسا 2024

أول فئة اليجانس بسعر 899.990 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

ثاني فئة توب لاين بلس 979.990 ألف جنيه بدلًا من 949.990 ألف جنيه بزيادة 30 ألف جنيه.

أوبل جراند لاند 2024

أول فئة هاي لاين بمليون و449 ألفا و990 جنيها بنفس السعر السابق.

ثاني فئة هاي لاين بلس بمليون و549 ألفا و990 جنيها وهي الفئة الجديدة.

ثاني فئة توب لاين بمليون و649 ألفا و990 جنيها بدلًا من مليون و599 ألفا و990 جنيها بزيادة 50 ألف جنيه.

محرك أوبل موكا 2024

وحصلت سيارات أوبل موكا 2024 على محرك 1200 سي سي تيربو 3 سلندر بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات. كما يتوفر للسيارة امكانية التسارع الي 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم.

محركات أوبل كورسا 2024

كما حصلت سيارات أوبل كورسا 2024 على محرك 1200 سي سي 3 سلندر تيربو بقوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات. كما تتسارع السيارة إلى 100 كم في الساعة في 8.7 ثانية.

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