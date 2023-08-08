5 نصائح لتوفير البنزين عند تشغيل تكييف السيارة أثناء الموجة الحارة

استهلاك تكييف السيارة للوقود يعتبر مسألة هامة تهم أصحاب السيارات خاصةً في ظل الموجة الحارة التي نشهدها حاليًا وارتفاع سعر البنزين حيث أفادت هيئة مراقبة الجودة الألمانية بأن تشغيل تكييف الهواء يتطلب كمية إضافية من الطاقة خلال تعديل درجات الحرارة داخل السيارة، ويكشف تقريرها أن تأثير تشغيل التكييف واضح ومباشر على محركات السيارات الضعيفة حيث يمكن أن يستهلك ما بين 5 إلى 15% من قوة المحرك.



ولكن نادي السيارات الألماني “ADAC” أوضح أن تكييف هواء السيارة يستهلك كمية كبيرة من الوقود في فصل الصيف إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح.



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نصائح لتوفير البنزين عند تشغيل تكييف السيارة

وبخصوص معدل استهلاك الوقود أشار الخبراء الألمان إلى أن تشغيل التكييف في مرحلة التبريد الأولية يستهلك بين 2.5 إلى 4 لتر لكل 100 كيلومتر، وبعد أن يتم تبريد السيارة يتراوح معدل الاستهلاك بين 1 و2 لتر لكل 100 كيلومتر داخل المدينة وبين 0.2 و0.7 لتر لكل 100 كيلومتر خارج المدينة أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

أهم النصائح لتقليل استهلاك الوقود عند تشغيل تكييف السيارة

لتقليل استهلاك الوقود عند تشغيل تكييف السيارة ينصح باتباع مجموعة من النصائح الفعالة لتحقيق أقصى استفادة من نظام التكييف وتوفير الوقود والحفاظ على الصحة:

قبل الانطلاق بالسيارة افتح أبوابها لبضع دقائق لتهوية السيارة جيدًا قبل تشغيل التكييف، وبعدها يمكن تشغيل مروحة تدوير الهواء لفترة قصيرة قبل تشغيل التكييف.

في المسافات القصيرة التي تقل عن 5 كيلومترات يفضل عدم تشغيل تكييف الهواء واستخدام فتح النوافذ لتهوية السيارة بدلًا من ذلك.

ضبط درجة حرارة التكييف على مستوى معتدل وعدم ضبطها على درجات حرارة منخفضة للغاية لتجنب زيادة استهلاك الوقود والتعرض لمشاكل صحية.

الحفاظ على صيانة السيارة بانتظام بما في ذلك تغيير الزيوت والفلاتر في المواعيد المحددة وتنظيف خزان الوقود، هذا سيساهم في تحسين كفاءة المحرك وتقليل استهلاك الوقود.

استخدام تكييف الهواء بحكمة وتوقف تشغيله عندما لا يكون ضروريًا خاصةً عند السير بسرعات منخفضة أو الوقوف لفترة قصيرة.

بتطبيق هذه النصائح يمكن لأصحاب السيارات تقليل استهلاك الوقود عند استخدام تكييف الهواء وتحسين كفاءة السيارة وراحة الركاب أثناء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.