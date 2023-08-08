خبير بمركز الأهرام للدراسات: الموقف الأمريكي من أحداث النيجر يبدو ضعيفًا، وما يحدث نتيجة تزايد النفوذ الروسي هناك

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ فيتو، حول أحداث النيجر المتسارعة والموقف الأمريكي منها بعد فشل زيارة وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاندي للنيجر، وكذلك فقد أمريكا للسيطرة علي الغرب الإفريقي، أن الموقف الأمريكي من أحداث النيجر يبدو ضعيفًا فالسياسة الأمريكية حتى الآن هي سياسة غامضة وغير واضحة فيما يتعلق بما حدث في النيجر ولم تصفه بأنه انقلاب ولكن طالبت بالعودة إلى النظام الدستوري في أقرب فرصة ممكنة ولم تصنفه انقلابا عسكريا لأن هذا سيفرض وفقا للقوانين الأمريكية والكونجرس أن توقف امريكا كل مساعداتها للنيجر وأن تفرض عقوبات والأمر الثاني أنه نتيجة لتزايد النفوذ الروسي في النيجر ورفع الأعلام من قبل المتظاهرين والمؤيدين للمجلس العسكري في النيجر.

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أمريكا بدأت تستشعر الخطر وبدأت تتحرك ولذلك وجدنا تطورَا في الموقف الأمريكي فبعد أيام من صمت أمريكا وتصريحات وزير الخارجية بضرورة العودة للنظام الدستوري خرج الرئيس بايدن ببيان واضح وقال أنه لا بد من العودة الفورية وإعادة الرئيس محمد بازوم الذي قام المجلس العسكري بإزاحته في النيجر للسلطة مرة أخري، كما اجري الرئيس بلينكن عددًا من الاتصالات مع النيجر وكذلك وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاندي زارت النيجر لكن زيارتها لم تجدي بنتيجة ولم تقابل الرئيس محمد بازوم وهو ما يعكس عدة أمور

وأشار الي أن اللاعبان الأكثر تأثيرا في الأزمة النيجر هما فرنسا وروسيا وهناك صراع نفوذ بين الجانبين وهذا يعكس حصار النفوذ الفرنسي في مقابل تصاعد النفوذ الروسي، فأمريكا ربما تقف عن كثب وذلك نتيجة مصالحها الأمنية ومحاربة الإرهاب في النيجر وكذلك لكونها لديها قاعدة عسكرية في النيجر تضم 1000 جندي أمريكي، فمهمتها الأساسية محاربة الجماعات الجهادية، ولذلك أمريكا تحاول أن تبلور بموقفها أن لا تكون في صدام مع المجلس العسكري وتخسر النيجر وفي الوقت ذاته لا تستطيع أن تعترف بالوضع الجديد في النيجر لذلك تتخذ موقفا وسطًا عائما يقوم علي ضرورة العودة للنظام الدستوري في أقرب فرصة، ووقف بعض المساعدات للنيجر باستثناء المساعدات الانسانية وحتي الأن لم تؤيد أي تدخل عسكري سواء من الإيكواس التي أمهلت المجلس العسكري اسبوعًا كاملا لإعادة الرئيس بازوم وانتهي اسبوع وحتي الان لم تتحرك الإيكواس ولأنها ايضا تخشي من أي يؤدي التدخل العسكري سواء من جانب الإيكواس أو حتي من فرنسا الي فوضي وتحول الي دولة فاشلة وأن تستغل الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام وغيرها من التنظيمات المتشددة هذه الأوضاع للعودة مرة أخري والانتعاش وتصاعد نفوذها.

ولذلك هناك حسابات كثيرة للموقف الأمريكي فالولايات المتحدة تحاول أن توازن بين مصالحها في تحقيق الاستقرار في النيجر واقامة علاقات وتواصل قوي مع من يحكم في السلطة في النيجر سواء المجلس العسكري الذي يحكم الأن بزعم الحفاظ علي مصالحها وبين ما تعبره المثالية والضرورية في اعادة الرئيس بازوم، لكن هناك صراع نفوذ كبير بهدف تحجيم النفوذ الروسي في النيجر والذي زاد في دول غرب افريقيا ودول الساحل خاصة في مالي وبوركينا فاسو من قبل عبر شركة فاجنر الروسية للخدمات الأمنية ولذلك الموقف الأمريكي حتي الأن هو بيعكس أن هناك حسابات كثيرة وأن ايضا أمريكا خبراتها ضعيفة في التعامل مع النيجر كماحدث ايضا من احداث سابقة في احداث السودان والقتال بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع وكذلك مالي وبوركينا فاسو وافريقيا الوسطي، وبالتالي المصالح الأمريكية في الأساس في محاربة الارهاب في تحجيم النفوذ الروسي لم تتخذ اي مواقف شديدة أو مؤيدة من التدخل العسكري في النيجر، وايضا ليست مواقف مؤيدة للموقف الفرنسي أو الإيكواس ولكنها تحاول ان توجد موقف متوازن للحفاظ علي مصالحها مثل النيجر .

وانتهت الأحد الماضي المهلة التي منحتها "إيكواس" لقادة الانقلاب في النيجر، وجاءت المهلة بعد أن زار وفد منها نيامي في محاولة للخروج من الأزمة، لكنه لم يصل إلى أي نتيجة، ومن المقرر أن يلتقي قادة المجموعة في قمة الخميس المقبل في العاصمة النيجيرية "أبوجا" لبحث خياراتهم إزاء الانقلاب.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لحل الوضع في النيجر، وذلك في أعقاب انقلاب 26 يوليو في البلاد.

مبادرات أمريكية لإنهاء الأزمة في النيجر



وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تدعم مبادرة من قادة غرب أفريقيا لعقد قمة يوم الخميس لمناقشة الوضع في النيجر.

ولكن رفض بلينكن التعليق على الانسحاب المحتمل للجنود الأمريكيين من النيجر.

وفي السياق ذاته، أجرى المجلس العسكري في النيجر قبل وقت سابق، عدة تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة في نيامي، في الوقت الذي يعلنون فيه حالة التأهب العسكري وغلق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي هجمات عسكرية خارجية بعد انتهاء المهلة التي حددها تكتل دول غرب أفريقيا إيكواس؛ لإنهاء حالة الانقلاب في البلاد.



وفي وقت سابق أعلن القادة العسكريون في النيجر، عن رفض المقترحات الأمريكية بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وعودة الرئيس المعزول محمد بازوم.

ما هو المقترح الأمريكي لإنهاء الأزمة في النيجر



ومن جانبها ذكرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، إنها التقت القادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب.

وأضافت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي أن "هذه المحادثات كانت بغاية الصراحة واتَّسمت أحيانًا بالصعوبة".



وأشارت إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يدركون "مخاطر" التحالف مع روسيا، وفق ما أوردت "فرانس برس".



ونقلت "رويترز" عن المسؤولة الأمريكية قولها إنه: "لم يهتم مسؤولو المجلس العسكري بمقترحات الولايات المتحدة بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم بالرفض".

وكانت واشنطن قالت في وقت سابق الإثنين، أن إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنًا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين: "لا يزال الأمر ممكنًا. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس (محمد) بازوم باستعادة منصبه".



وأعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو أمس الإثنين، أن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) "العودة" إلى نيامي، مشيرًا إلى أن أعضاء الوفد "سيكونون في نيامي على الأرج.

ورأى ماثيو ميلر أن استخدام القوة يشكل الحل "الأخير" بالنسبة إلى دول غرب إفريقيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تركز على إيجاد حل دبلوماسي".

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